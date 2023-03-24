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Spor Bursa taraftarından bir garip eylem! Şu maçta olacak iş mi bu?
Spor

Bursa taraftarından bir garip eylem! Şu maçta olacak iş mi bu?

Yeniakit Publisher
2023-03-24 11:13:00 -
Bursa taraftarından bir garip eylem! Şu maçta olacak iş mi bu?

Bursaspor tribün gruplarından Teksas, Bursa'da oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı ile ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Bursaspor tribün gruplarından Teksas, Bursa'da oynanacak olan Türkiye-Hırvatistan maçı ile ilgili sert bir açıklama yayınladı.

Teksaslı Bursasporlular Derneği, sosyal medya hesabından Bursa'da Türkiye ile Hırvatistan arasından oynanacak Avrupa Şampiyonası Elemeleri maçına dair açıklamalarda bulundu.

"Diyaloğu reddediyoruz"

Teksas'ın açıklaması şu şekilde:

"Değerli kamuoyu,
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Yaratılan kirli algılara yenilerek, Bursasporumuzu ve tribünlerimizi ağır ve ölçüsüz cezalar ile karşı karşıya bırakan Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) yönetimi, utanmadan, 28 Mart'ta stadyumumuzda oynanacak A Milli Takım maçı için kulübümüz ve tribünümüzden iş birliği bekliyor.

Biz, bu TFF yönetimi ile en ufak diyaloğu reddediyoruz.

Bizi de, kentimizi de temsil etmeyen İbrahim Burkay gibi TFF yöneticileri ile de hiçbirimizin işi yoktur. Verilen saçma cezaların dumanı tüterken, son iki haftada sayıları 200'ü aşan arkadaşımız cezai yaptırımlar ile karşı karşıya bırakılmışken, biz Teksaslılar milli maçta tribünde de olmayız, olmayacağız."

Ne olmuştu?

Bursaspor'un Amedspor'u ağırladığı maçta saha içinde ve tribünde çıkan olaylar nedeniyle ortalık karışmış ve PFDK, Bursaspor'u 9 maç seyircisiz oynama cezası vermişti.

Tahkim ise 9 maçlık cezayı daha sonra 7 maça indirdi.

Bursaspor taraftarı da verilen cezayı fazla bularak TFF'ye isyan ediyor.

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Yorumlar

ZÜLKARNEYN

Birinin adının amed olduğu için olay çıkarıyorlar, olay çıkaran grubun adı teksas. Bu tezat değilse ne.

Bekir

Bu ne ya TFF sanki bu olayda hic bi sucu yokmus gibi kendini hakli cikarmaya calisiyor. Bursasporlu oyunculara diyerbakirda sahaya bicak atildi, Stadtan zirhli otobüsle ayrilmak zorunda kaldi ve verilen ceza 2 Mac oyuncusuz oynama, bursa da bunlarin yarisi olmadi verilen ceza 7 mac. Bu haksizligi bütün Türkiye kinadi Teksas yerden göge kadar hakli.
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