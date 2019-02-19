Bursa tanzim satış yerleri nerede? | Bursa tanzim satış noktaları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış noktaları hayata geçirilmişti. Sebze ve meyvede tanzim satışlarının başlamasının ardından Bursa'da yaşayan satış yerleri nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul ve Ankara tanzim satış yerleri nerede?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın talimatıyla sebze meyvenin üreticiden tüketiciye ucuz fiyatla ulaştırıldığı tanzim satış noktaları hayata geçirilmişti. Sebze ve meyvede tanzim satışlarının başlamasının ardından Bursa'da yaşayan satış yerleri nerede sorusuna yanıt aramaya başladı. Peki, İstanbul ve Ankara tanzim satış yerleri nerede? Bursa tanzim satış yerleri nerede? Bursa tanzim satış yerleri geçtiğimiz hafta ilk olarak şu noktalarda açılmıştı: Mihraplı Camisi yanı (Dikkaldırım parkı), Arabayatağı Metro istasyonu yanındaki boş alan, Emek Korupark arkasında park. Namazgah Parkı, Emir Sultan Meydanı, Millet Mahallesi, Osmangazi ilçesindeki Soğanlı Mahallesi’ndeki Kanalboyu, Demirtaş Meydanı, Nilüfer’deki Beşevler Burfaş Tesisleri Önü Fatma Ana Heykeli, Nilüfer Hastane Arazisi’nin bulunduğu bölge. Bursa Büyükşehir Belediye Tarım AŞ. tarafından toplamda 10 noktada faaliyet gösterecek olan tanzim çadırları haftanın her günü sabah 10.00 ile 19.00 saatlerinde arasında hizmet verecek. Bursa tanzim satış fiyatları ne kadar? Tanzim satış yerleri fiyatları şu şekilde: Patates ve soğan 2 lira Domates 3 lira Salatalık 4 lira Patlıcan 4,5 lira Biber 6 lira Beyaz lahana 4 lira Kırmızı lahana 3 lira Karnabahar 3,5 lira.

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