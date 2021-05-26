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Bursa, sporda da marka kent olacak

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Sosyal Tesisleri’nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasını sil baştan yeniledi.

Yeniakit Publisher
2021-05-26 09:55:00 -
Bursa, sporda da marka kent olacak

 Hasan Özan  Bursa 

Bursa Büyükşehir Belediyesi, Mudanya Sosyal Tesisleri’nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yoğun olarak kullandığı basketbol sahasını sil baştan yeniledi. Çalışmaların tamamlanmasını heyecanla bekleyen gençler, çekişmeli maçlara hemen başladı. Bursa’nın sporda da marka kent olması için eğitim kurumlarına spor salonları, amatör spor kulüplerine sahalar, branşlara özel spor tesisleri kazandıran Bursa Büyükşehir Belediyesi, diğer taraftan 17 ilçede mevcut olan tesisleri de modernize ediyor. Bu çalışmalar kapsamında Mudanya ilçesinde Büyükşehir Belediyesi Sosyal Tesisleri’nin yanında bulunan ve ilçe gençlerinin yıllardır yoğun olarak kullandığı basketbol sahasında yenileme çalışmaları başlatılmıştı. Yoğun kullanımdan dolayı zemininden tel örgülerine ve izleyici oturma alanlarına kadar her açıdan kullanılamaz hale gelen saha yaklaşık 2.5 aylık çalışmanın ardından komple yenilendi.


(Al Jazeera)
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