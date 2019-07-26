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Bursa Şehir Hastanesi’ne tam not

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.

26 Temmuz 2019 Cuma 15:26
Bursa Şehir Hastanesi’ne tam not

Sağlık Bakanlığı bünyesindeki Uluslararası Sağlık Hizmetleri A.Ş. (USHAŞ) Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, Bursa Şehir Hastanesi’nde incelemelerde bulundu.


Bursa’daki sağlık turizmi potansiyelini ve yatırımlarını incelemek için gelen USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya incelemelerine Bursa Şehir Hastanesi’nden başladı. Kılıçkaya’ya, Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ve AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin eşlik etti.


Program Bursa Şehir Hastanesi Kongre Salonu’nda yapılan toplantıyla başladı. Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan, toplantıda Şehir Hastanesi’nin bölge ve şehir açısından konumunun önemi ve kapasitesi hakkında bilgi verip, ardından taşınan hastaneler ve 2023 hedeflerinden bahsetti.


Toplantının ardından, AK Parti Bursa Milletvekili Mustafa Esgin yaptığı açıklamada, ’’Türkiye’nin ve Bursa’nın yeni hedeflere ulaşması açısından, Bursa’yı bir model olarak konumlandırmak için çalışmalarımızı sürdürüyoruz’’ dedi.


Ardından USHAŞ Genel Müdürü Mehmet Ali Kılıçkaya, ’’Bursa Şehir Hastanesi bölgeye hizmet etme açısından, ileri teknolojinin olduğu, altyapının olduğu önemli bir yatırım. Ülkemize ve Bursa’ya hayırlı olsun’’ şeklinde konuştu.


Son olarak Bursa İl Sağlık Müdürü Dr. Özcan Akan ’’Bursa’yı sağlık turizminde önemli bir marka haline getirmeyi planlıyoruz. Bu vesileyle desteklerinden dolayı sayın vekilimize ve Bursa Büyükşehir Başkanımıza teşekkür ediyorum’’ dedi.


Yapılan toplantının ve açıklamaların ardından Bursa Şehir Hastanesi gezilerek vatandaşlarla sohbet edildi.

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Haber Tarihi: 26 Temmuz 2019 Cuma 15:26
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