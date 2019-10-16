İskenderin köfteli hali olarak da özetlenebilecek olan Bursa pideli köfte oldukça lezzetli oluşuyla ağız sulandırır. Bursa şehrinde meşhur olan pideli köfte evde yapılabilir. Peki, Bursa pideli köfte nasıl yapılır? Pideli köfte tarifi

Bursa pideli köfte nasıl yapılır?

Pideli köfte malzemeleri

1 adet tırnak pide

2 yemek kaşığı tereyağı

Köfte için malzemeler

500 gr. dana kıyma

1 adet soğan – rende

1 su bardağı ekmek kırıntısı

Tuz

Karabiber

1 tatlı kaşığı kimyon

1 tutam kuru kekik

Salçalı sos için malzemeler

2 – 3 yemek kaşığı tereyağı

2 yemek kaşığı domates salçası

½ su bardağı su

Tuz

Karabiber

Servis için malzemeler

6 adet büyük çeri domates

4 – 5 adet sivri biber

Süzme yoğurt

Pul biber

Kuru nane

Yapılışı

Köfte için;

Köfte için olan tüm malzemeleri yoğurun ve ince uzun olacak şekilde şekil verin.

Harlı ateşte ısıttığınız izli tavada bütün köfteleri pişirin ve kenara alın.

Pide için;

Pideleri dikdörtgen olacak şekilde doğrayın.

Ardından bir derin tavada erittiğiniz tereyağının üzerine ekleyerek hafif kızartın.

Sosu için;

Bir sos tenceresinde tereyağını eritin.

Salçayı ekleyin ve birkaç tur kavurun.

Ardından su, tuz ve karabiberi ekleyip, bir taşım kaynatıp kenara alın.

Birleştirmek için;

Domatesleri dörde bölün.

Köfteleri pişirdiğiniz izli tavada domates ve biberleri de pişirin.

Servis edeceğiniz tabağın altına pideleri dizin.

Pidenin üzerine köfteleri yerleştirin.

Köftelerin üzerine hazırladığınız sosu dökün.

Domates ve biberlerle süsleyin.

Servis tabağınızın kenarına süzme yoğurt koyarak da servis edebilirsiniz.