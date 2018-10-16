Bursa merkezli FETÖ operasyonu!

Alınan bilgiye göre, Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün Türk Silahlı Kuvvetleri içerisindeki yapılanmasına yönelik yürütülen soruşturmalar kapsamında Türkiye genelinde 16 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa merkezli bazı illerde düzenlenen operasyonda 14 şüpheli gözaltına alındı. 2 şüphelinin ise yakalanması için çalışmalar sürüyor.

Şüphelilerin kapatılan askeri okulların öğrencileri olduğu öğrenildi.