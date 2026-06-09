Bursa merkezli 4 ilde şafak vakti dev operasyon: 52 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Bursa’nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde, uyuşturucu baronlarına ve ‘torbacı’ şebekesine yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla helikopter destekli dev bir operasyon başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren siber ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, 45 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek çok sayıda zehir tacirini kıskıvrak yakaladı.
Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli narkotik operasyonu düzenlendi. 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı.
Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.
Savcılığın talimatıyla Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı’da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.
Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen ikametler didik didik arandı.
Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon devam ediyor.
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