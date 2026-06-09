  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Kıbrıs'ta şer ittifakına KKTC'den tarihi rest! Başbakan Ünal Üstel Fransa ve Rumların sinsi planını paçavraya çevirdi! 'Kürsü' atışmaları sürerken TBMM programında "CHP" boşluğu Senato’da Demokratlar kazan kaldırdı Savaş bitmedi tepkisi Kılıçdaroğlu resmen Ekrem'i sildi BM’de acı bilanço: 80’i Gazze’de 136 personel yaşamını yitirdi Katil Netanyahu bu defa saldıramadı tehdit etti İlk kez geri adım attı Koç Holding’e bağlı Koçtaş’a saldırı CHP Sözcüsü noktayı koydu! Grup toplantısında Kılıçdaroğlu konuşacak ABD'den Siyonist İsrail'i aklama çabası! Beyrut Büyükelçisi işgalciye siper oldu, vaatlerle oyalama taktiğine girişti! Savunma için 3,7 milyar avro yatırım yapacak Türkiye ziyareti akıllarını başlarına getirdi
Yaşam Bursa merkezli 4 ilde şafak vakti dev operasyon: 52 zehir taciri kıskıvrak yakalandı
Yaşam

Bursa merkezli 4 ilde şafak vakti dev operasyon: 52 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Yeni Akit'i Google'da takip et, hiçbir gelişmeyi kaçırma.
Bursa merkezli 4 ilde şafak vakti dev operasyon: 52 zehir taciri kıskıvrak yakalandı

Bursa’nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde, uyuşturucu baronlarına ve ‘torbacı’ şebekesine yönelik özel harekat polislerinin katılımıyla helikopter destekli dev bir operasyon başlatıldı. Yaklaşık 4 ay süren siber ve fiziki takibin ardından düğmeye basan emniyet güçleri, 45 adrese eş zamanlı baskın düzenleyerek çok sayıda zehir tacirini kıskıvrak yakaladı.

Bursa'nın Orhangazi ilçesi merkezli 4 ilde, uyuşturucu satıcılarına yönelik özel harekat polislerinin de katıldığı helikopter destekli narkotik operasyonu düzenlendi. 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Orhangazi Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, çevre illerden uyuşturucu madde getirip satan ‘torbacı’ olarak tabir edilen şüpheliler takibe alındı.

Yaklaşık 4 ay süren teknik ve fiziki takibin ardından 52 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Savcılığın talimatıyla Bursa merkezli Yalova, İstanbul ve Ağrı’da 45 adrese eş zamanlı baskın düzenlendi.

Özel harekat polislerinin de katıldığı, helikopter ve dron destekli operasyonda, koçbaşlarıyla kapıları kırılarak girilen ikametler didik didik arandı.

Gözaltına alınan çok sayıda şüpheli, sorgulanmak üzere emniyet müdürlüğüne götürüldü. Operasyon devam ediyor.

Bursa'da sağanak etkili oldu! Su baskınları yaşandı
Bursa'da sağanak etkili oldu! Su baskınları yaşandı

Yerel

Bursa'da sağanak etkili oldu! Su baskınları yaşandı

Bursa'da taşıma sudan zehirlendikleri şüphesiyle 45 kişi hastanelik oldu
Bursa'da taşıma sudan zehirlendikleri şüphesiyle 45 kişi hastanelik oldu

Yerel

Bursa'da taşıma sudan zehirlendikleri şüphesiyle 45 kişi hastanelik oldu

Dönüş yoğunluğu başladı, Bursa yolunda uzun kuyruklar oluştu
Dönüş yoğunluğu başladı, Bursa yolunda uzun kuyruklar oluştu

Yerel

Dönüş yoğunluğu başladı, Bursa yolunda uzun kuyruklar oluştu

Bursaspor'da Enes Çelik borçları nasıl erittiklerini tek tek açıkladı! Rakiplere şeffaflık tokatı
Bursaspor'da Enes Çelik borçları nasıl erittiklerini tek tek açıkladı! Rakiplere şeffaflık tokatı

Spor

Bursaspor'da Enes Çelik borçları nasıl erittiklerini tek tek açıkladı! Rakiplere şeffaflık tokatı

Sponsorluk uzatıldı! Bursaspor ile TOGG iş birliği devam ediyor
Sponsorluk uzatıldı! Bursaspor ile TOGG iş birliği devam ediyor

Spor

Sponsorluk uzatıldı! Bursaspor ile TOGG iş birliği devam ediyor

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı
Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Yerel

Bursa’da geri dönüşüm tesisinde yangın çıktı

Bursa'da korkunç olay! Karı-koca hayatını kaybetti
Bursa'da korkunç olay! Karı-koca hayatını kaybetti

Yerel

Bursa'da korkunç olay! Karı-koca hayatını kaybetti

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23