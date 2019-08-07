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Bursa Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak? Bursa Diyanet 2019 bayram namazı vakti

Kurban bayramına az bir süre kala bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Bursa Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Bursa'da Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Bursa'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Bursa kurban bayramı namazı vakti...

07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:03
Bursa Kurban Bayramı namazı kaçta kılınacak? Bursa Diyanet 2019 bayram namazı vakti

Kurban bayramına az bir süre kala bayram namazı saatleri vatandaşlar tarafından güncel olarak araştırılıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 il il bayram namazı vakitleri. Diyanet Bursa Kurban Bayramı 2019 namaz saatini belirledi. Diyanet İşleri Başkanlığı 2019 yılı dini günler takvimine göre Kurban Bayramı birinci günü 11 Ağustos 2019 tarihinde olacak. Peki Bursa'da Kurban bayramı 2019 namaz saati kaç? Bursa'da bayram namazı kaçta kılınacak? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı'na göre Bursa kurban bayramı namazı vakti...

Bursa'da Kurban bayramı 2019 namaz saat kaçta?

Bursa'da Kurban bayramı namazı 11 Ağustos 2019 tarihinde saat 06:48'de kılınacak.

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Bayram namazının hükmü nedir?

Bayram namazı farz değil vaciptir. Cemaatle birlikte kılınan bayram namazında ezan okunmaz ve ikamet getirilmez. Bayram hutbesi sünnettir ve namazdan sonra okunur. Bayram Namazı 2 rekat olarak kılınır. Bayram namazına niyet ederken 'Niyet ettim vacip olan bayram namazını kılmaya, uydum hazır olan imama' denilir. Diğer namazlardan farklı olarak bayram namazlarının birinci ve ikinci rekatlarından fazladan toplamda altı tekbir alınır. Bunlara "Zevaid" tekbirleri denir.

Bayram namazı nasıl kılınır?

1.Rekat

Niyet (Niyet edilerek imama uyulur).

1. Tekbiri alırız. Subhaneke

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

4. Tekbiri alırız. Elleri bağlarız İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Kur'an'dan bir sure okumasını dinleriz.

Rüku

Secde

Ara oturuş

Secde

2.Rekat

Besmele İmamın Fatiha okumasını dinleriz. İmamın Bir sure okumasını dinleriz.

1. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

2. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız.

3. Tekbiri alırız. Ellerimizi yana salarız. Ellerimizi kaldırmadan

4. Tekbiri alarak rükuya gideriz

Secde

Ara oturuş

Secde

Tahiyyat

Allahumme salli,

Allahumme barik

Rabbena Duaları

Selam

Teşrik tekbiri ne zaman başlar?

Teşrik tekbirleri, Kurban bayramının son üç gününü kapsayan zaman dilimine ve zilhicce ayının belli günlerinde farz namazların ardından söylenen tekbire verilen isimdir. Zilhiccenin muayyen günlerinde farz namazların ardından özel lafızlarla getirilen teşrik tekbirleri, arefe günü başlayıp, Kurban Bayramının üçüncü günü sona ermektedir.

Hanefî, Hanbelî, Zâhirî ve Zeydî mezheplerine göre teşrîk tekbirleri “Allāhüekber Allāhüekber lâ ilâhe illallāhü vallāhü ekber Allāhüekber ve lillâhi’l-hamd” şeklindedir.

İmam Ebû Yusuf ve İmam Muhammed'e göre bu tekbirlerin söylenmesi kadın-erkek her Müslümana vacip. Ebû Hanîfe'ye göre bu tekbirin arife günü sabah namazından itibaren bayramın dördüncü günü ikindi namazı da dahil olmak üzere sekiz vakit, cemaatle kılınan farz namazlardan sonra söylenmesi vacip.

Teşrik tekbiri ne demektir?

Teşrik tekbiri “Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Allah’tan başka ilâh yoktur. O Allah herşeyden yücedir, Allah herşeyden yücedir. Hamd Allah’a mahsustur” anlamına gelir.

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Haber Tarihi: 07 Ağustos 2019 Çarşamba 00:03
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