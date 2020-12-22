Bursa koronavirüs vaka sayısı | Konya koronavirüs vaka sayısı

Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? | Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de büyük bir mücadele içerisinde. 20 Kasım ve 1 Aralık’ta yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kararların vaka sayısında azalmaya yol açması ise en büyük arzu. Peki, hangi ilde kaç koronavirüs hastası var? | Hangi illerde vaka sayıları azalıyor?