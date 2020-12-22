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Sağlık Bursa koronavirüs vaka sayısı | Konya koronavirüs vaka sayısı
Sağlık

Bursa koronavirüs vaka sayısı | Konya koronavirüs vaka sayısı

Hangi ilde kaç koronavirüs vakası var? | Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınına karşı Türkiye’de büyük bir mücadele içerisinde. 20 Kasım ve 1 Aralık’ta yeni tedbirler uygulanmaya başladı. Bu kararların vaka sayısında azalmaya yol açması ise en büyük arzu. Peki, hangi ilde kaç koronavirüs hastası var? | Hangi illerde vaka sayıları azalıyor?

Yeniakit Publisher
2020-12-22 08:15:00 -
Bursa koronavirüs vaka sayısı | Konya koronavirüs vaka sayısı

Ülkemizde ilk koronavirüs vakası mart ayında tespit edildi. İlk vakanın tespitinin ardından pek çok önemli tedbir kararı alındı. Yaz aylarıyla birlikte vakalar azalmaya başladı. Ancak ekim ve kasım aylarında rakamlar tırmanışa geçti. Hal böyle olunca sokağa çıkma kısıtlamaları başta olmak üzere pek çok önemli tedbir alındı. Peki, hangi ilde kaç vaka var?

Bursa koronavirüs vaka sayısı | Konya koronavirüs vaka sayısı

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca bazı illerde vaka sayısında önemli düşüşlerin yaşandığını belirtti. Koca, "Önümüzdeki günlerde vefat sayılarına da etkisini görmeyi bekliyoruz. Filyasyon ekiplerimiz temaslı taramasını kesintisiz sürdürüyor." ifadelerini kullandı.

Koca, “"Bursa'da günlük vaka sayısında son bir hafta içinde yüzde 50 düşüş oldu. Yatak doluluk oranı yüzde 55, yoğun bakım doluluk oranı yüzde 73. Konya'da vaka düşüşü yüzde 50, yatak doluluğu yüzde 52, yoğun bakım doluluğu yüzde 66. Kayseri'de vaka düşüşü yüzde 35, yatak doluluğu yüzde 58, yoğun bakım doluluğu yüzde 67. Tekirdağ'da vaka düşüşü yüzde 60, yatak doluluğu yüzde 43, yoğun bakım doluluğu yüzde 59” dedi.

Sağlık Bakanı Koca, “Ara vermeden mücadeleye devam, birlikte kazanacağız" ifadesine yer verdi.

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