  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı

Son bir aydır korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan kapalı çarşı bu sabah itibari ile kapılarını yeniden açtı.

2020-04-20 17:01:55 -
Bursa Kapalı Çarşı kapılarını açtı

Son bir aydır korona virüs tedbirleri kapsamında kepenk kapatan kapalı çarşı bu sabah itibari ile kapılarını yeniden açtı.


Salgın sebebiyle 23 Mart’ta kepenk indiren Bursa Kapalı Çarşı’da açılış tarihi 3 kez ertelenmişti. En son 20 Korona virüsü salgınından dolayı kapılarını kapatan kapalı çarşı esnafı bu sabah dükkanlarını yeniden açtı. Geçtiğimiz Nisan ayında çarşının açılacağı belirtilmiş dükkanların açılıp açılmaması konusunda tercih esnafa bırakılmıştı. Bu sabah saatleri itibari ile çarşının kapıları açıldı. Çarşıda çok sayıda dükkan 23 Mart’tan sonra geçen sürede ilk kez siftah yapmak için dükkanlarını açarken Bursalılar da yaklaşık 1 ay sonra ilk kez çarşıya uğradı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2011 model Audi Q5
Satılık 2011 model Audi Q5

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı