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Bursa İpeği hayat buluyor halılar sarayları süslüyor

Dünyaca ünlü Bursa İpeği, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Bursa İpeği Hayat Buluyor’ projesiyle dünya saraylarında yeniden boy göstermeye başladı.

03 Aralık 2018 Pazartesi 13:37
Bursa İpeği hayat buluyor halılar sarayları süslüyor

Osmanlı döneminde Avrupa saraylarını süsleyen Bursa İpeği, Büyükşehir Belediyesi tarafından hayata geçirilen ‘Bursa İpeği Hayat Buluyor’ projesiyle yaklaşık iki asır sonra yeniden dünya saraylarında boy göstermeye başladı.

Proje kapsamında dağ ilçesi Büyükorhan’ın Kınık Köyü’ndeki dokuma tezgâhında 4000 yıldır bilinen geleneksel çift düğüm Türk tekniği ile dokunan ‘Dans Eden Kız’ modeli ipek halı bugün Katar Kraliyet Ailesi’nin sarayını süslüyor. ‘Bursa İpeği Hayat Buluyor’ projesine 2013 yılında start veren Büyükşehir Belediyesi, ilk olarak 1790 yılında kurulan ve kuruluşunda 270 kişinin istihdam edildiği Muradiye İpek Fabrikasında yıllar sonra yeniden üretime başladı. Tamamen geleneksel yöntemlerle yapılan üretimde 35 Roman kadın istihdam edildi.

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş, Bursa’nın gelecek vizyonunun turizm olduğunu hatırlatarak, kentin en önemli kültürel değerlerinde Bursa İpeğinin de uluslararası tanıtım açısından büyük önem taşıdığını kaydetti. Aktaş, “Son 5 yılda önemli bir mesafe kat ettik ve bugün 400 kişinin istihdam edildiği, göç veren dağ köylerinde 16 atölyede üretimin yapıldığı bir konuma geldik” dedi.

Haber Tarihi: 03 Aralık 2018 Pazartesi 13:37
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  9. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş
  10. Bursa Büyükşehir Belediyesi

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