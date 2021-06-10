Kamu kurum ve kuruluşları bünyesinde memur olarak görev yapmak isteyen kişiler belediye personel alım ilanlarını takip etmekte. Bursa Büyükşehir Belediye Başkanlığı memur alınacağına ilişkin ilan yayınlandı. Yayınlanan ilana başvuru yapabilmek için en lise mezunu olmak ve KPSS sınavından 60 puan almak gerekiyor. İşte personel alım ilanıyla ilgili merak edilen diğer şartlar…

Bursa Büyükşehir Belediyesi memur ve zabıta alımı ne zaman?

Bursa Osmangazi Belediye Başkanlığı tarafından yapılan memur alım duyurusunda adayların, 07.06.2021 - 14.06.2021 tarihleri arasında mesai saatinin bitimine kadar, Santral Garaj Mahallesi Ulubatlı Hasan Bulvarı No: 10 Osmangazi/ BURSA binası içinde kurulacak olan başvuru noktasına müracaatlarını yapmaları isteniyor.

Bursa Büyükşehir Belediyesi memur ve zabıta alım şartları nelerdir?

1-Türk vatandaşı olmak,

2-Kamu haklarından mahrum bulunmamak,

3-Türk Ceza Kanunu’nun 53’üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikâp, rüşvet, hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkûm olmamak,

4-Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

5-Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak,

6-Daha önce çalıştığı kamu kurum ve kuruluşlarından disiplinsizlik veya ahlaki nedenlerle çıkarılmış olmamak.

7-Zabıta memuru kadrosuna başvuracaklar için; 657 sayılı Kanunun 48’inci maddesi’nin (A) fıkrasında belirtilen şartların yanı sıra Belediye Zabıta Yönetmeliği’nin 13/A maddesinde yer alan özel şartlara göre zabıta memuru kadrolarına başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1,67 metre, kadınlarda en az 1,60 metre boyunda olmak 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (±) 10 kg. dan fazla fark olmamak. Boy ve kilo tespitleri belediyemizce yapılacaktır.

8-Zabıta Memuru kadrosu için; Sınavın yapılacağı tarihte 30 yaşını doldurmamış olmak.