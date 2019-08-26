0553 313 94 23

Bursa Barosu’ndan “Kuvayi Milliye Destanı” gösterisi

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz Zafer Haftası 97.

26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:46
Bursa Barosu’ndan “Kuvayi Milliye Destanı” gösterisi

Afyonkarahisar’da Büyük Taarruz Zafer Haftası 97. yıldönümü kutlama programı kapsamında Bursa Barosu tarafından “Kuvayi Milliye Destanı” gösterisi gerçekleştirdi.


Gösteriye Vali Mustafa Tutulmaz, İkmal ve Garnizon Komutanı Tuğg. Özdemir Şan, protokol üyeleri ve vatandaşlar katıldı.


Rehberlik ve Araştırma Merkezinde gerçekleştirilen etkinlikte emeği geçen herkese teşekkür eden Vali Tutulmaz, Büyük Taarruz Zafer Haftası’nın 97. Yıl dönümü kutlama programı kapsamında yapılan etkinliklerin ilimizin tanıtımına önemli katkılar sağladığını ifade ederken başta Bursa Barosu başkan ve yöneticileri olmak üzere emeği olan herkese teşekkür ettiğini belirtti.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 26 Ağustos 2019 Pazartesi 14:46
  1. https://www.yeniakit.com.tr/etiket/

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den kötü haber
    1. Yeni Malatyaspor’a Gökhan Töre’den..
    2. En büyük balığı tutmak için kıyasıya..
    3. Çanakkale’de 3 günde 400 mülteci..
    4. Aksaray'da otomobil elektrik direğine..
    5. Balkonda uyurken silahla vurulan..
    6. Okul servis ücretlerinde zam oranı..
    7. Başkan Kılınç Malazgirt Zaferini..
    8. Rusya Suriye'de anlaşmanın ihlal..
    9. İstanbul sözleşmesi nedir? İstanbul..
    10. Merve Gül Özlü Avrupa ve Balkan..
    11. Başkan Kılınç: “Belediye Başkanlığı..
    12. Yalova’da şüpheli ölüm
    13. Çözüm masası büyük ilgi görüyor
    14. Çin'de otobüs devrildi: 7 ölü, 11 yaralı
    15. Uluslararası Eskişehir Odunpazarı..
    16. Uygur, Karadeniz ve Hazar Ülkeleri..
    17. Hakkari’de şehit inşaat işçileri anıldı
    18. AVM’lerden hırsızlık yapan şahıs..
    19. ’Hastane Taksi’ projesi büyük ilgi..
    20. Selçuk'ta kaçak kazı operasyonu: 5..
    21. Aksaray’da direğe çarpan otomobil..
    22. Tatvan’da “Bisiklet Yolu Projesi”..
    23. Bursa Barosu’ndan “Kuvayi Milliye..
    24. Yurt Dışında Yaşayan Türk Çocuklarına..
    25. Devrilen traktördeki genç kız hayatını..
    26. VakıfBank Voleybol Takımı'nda transfer
    27. Belediye personeline KBRN eğitimi
    28. Çimsa Kurumsal İletişim Müdürlüğü'nde..
    29. Alarko, Bükreş birinci etap çevre yolu..
    30. Ak Parti Mardin İl Başkanlığından..
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Ahmet Davutoğlu cephesinden yeni açıklama! Tarih verildi
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    Gül cephesinden Davutoğlu’na tepki: Büyük bir Hata!
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    İşte laikçi solcu 'Bülent Parlak'ın sahip olduğu zihniyetin 'suç' dosyası! Sicilleri kabarık...
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    Bu kitap diplomatik kriz çıkarır! Suudi Arabistan Osmanlı'yı düşman ilan etti
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı
    ABD ile yapılan güvenli bölge anlaşmasının bilinmeyen ayrıntıları ortaya çıktı

    Günün Karikatürü

    26 Ağustos 2019
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Başkan Erdoğan'dan idam açıklaması!
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”
    Asrın ‘Bidon Kafa’sına çok sert tepki! “Gerçeği domuz gibi biliyor ama...”