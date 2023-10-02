Bursa barajlarındaki doluluk oranları giderek azalıyor!
BUSKİ, Bursa’yı besleyen Nilüfer ve Doğancı barajlarının güncel doluluk oranları paylaşıldı. Barajlardaki doluluk oranlarının giderek azaldığı görüldü.
BUSKİ, Bursa’yı besleyen Nilüfer ve Doğancı barajlarının güncel doluluk oranları paylaşıldı. Barajlardaki doluluk oranlarının giderek azaldığı görüldü.
Yeni bilgilere göre BUSKİ, Doğancı Barajı’nda su seviyesinin yüzde 47, Nilüfer Barajı’nda su seviyesinin yüzde 56 olduğunu açıkladı.
25 Eylül tarihinde yapılan bilgilendirmede Doğancı Barajı’nın doluluk oranının yüzde 49, Nilüfer Barajı’nın doluluk oranının ise yüzde 64 olduğu bilgisi paylaşılmıştı.
Doğancı Barajı yıllık 125 milyon metreküp, Nilüfer Barajı ise yıllık 60 milyon metreküp su tutuyor.
Kış aylarında kuraklık alarmı veren barajların dolması üzerine tasarruf çağrılarını yineleyen BUSKİ, Kaynakların israf edilmemesi ve gereksiz kullanımın önüne geçilmesi gerektiğini belirtti. (İLKHA)
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