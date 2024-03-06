Bursa AFSİAD’ın ’KOBİ OSB’ çağrısına cevap geldi

Bursa’nın son dönemde, ekonomi alanındaki etkin oluşumlarından biri olmayı başaran Bursa Afyonkarahisarlı Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği’nin (Bursa AFSİAD) adaylara BTSO’nun uzun süredir üzerinde çalıştığı KOBİ Organize Sanayi Bölgesi’nin (KOBİ OSB) kurulması yönündeki çağrısı kent gündeminde geniş yankı buldu. Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Dr. İlker Duran, geçtiğimiz hafta yaptığı açıklamayla, Bursa’nın ihracatta geriye doğru bir ivme seyrettiğine rakamlarla işaret etti. Başkan Duran, şehrin ‘ihracatın lokomotifi’ unvanını kaybetmemesi adına, KOBİ’lere mekansal planlama yapılması gerektiğini belirtmiş ve yaklaşan seçimler öncesi başkan adaylarına “KOBİ OSB” projesi çağrısında bulunmuştu. Bursa AFSİAD’ın bu çağrısı, Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Alinur Aktaş’ın yeni döneme dair projelerini sunduğu tanıtımda yer aldı.

Başkan Alinur Aktaş’ın, projeleri içerisinde 2 KOBİ OSB’nin yer almasını iş çevreleri olarak önemli bulduklarını kaydeden Duran, “Bursa AFSİAD olarak bu şehrin dertleriyle dertleniyor, başarılarıyla mutlu oluyoruz. Geçtiğimiz hafta, basınımız aracılığıyla 31 Mart’ta seçime girecek şehrimizdeki başkan adaylarına KOBİ’lerin öncelikli ihtiyacı olan mekansal yer talebi ile ilgili projelerini sormuştuk. Bursa Ticaret ve Sanayi Odası’nın öncülük ettiği KOBİ Organize Sanayi Bölgesi projesine en büyük destek Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’tan geldi. Hatta Aktaş, şehre biri batı biri de doğu yakasında yapılacak 2 KOBİ OSB sözü verdi. İş dünyasının çağrılarına kayıtsız kalmayan Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı’nın Adayı Alinur Aktaş’a teşekkür ediyoruz. Yeniden başkan seçildikleri takdirde, tanıtım toplantısında kamuoyuna duyurdukları KOBİ OSB projesinin ilerlemesi noktasında konunun yakın takipçisi olacağız” dedi.

KOBİ OSB’lerin başarılı bir şekilde kurulması için Bursa’da sanayinin en büyük çatı kuruluşu olan BTSO ile işbirliğinin kaçınılmaz olduğunun altını çizen Bursa AFSİAD Yönetim Kurulu Başkanı Duran, “İlgili bakanlıklarımız, valiliğimiz, büyükşehir belediyemiz, BTSO ve konunun muhatabı STK’ların el ele vererek, KOBİ’lerimizi dış pazardaki sıkı rekabette daha fazla güçlendirecek bu adımı atacaklarına inanıyoruz. Şehrin doğu ve batısında hayata geçecek KOBİ OSB’lerle, Bursa sanayisi global ölçekte çok büyük bir sıçrama yakalayacaktır. Hedefimiz üretimde ‘dünya şehri’ olmaksa, KOBİ’lerin elini güçlendirmemiz gerekiyor. Yapılacak 2 KOBİ OSB ile Bursa ülke ekonomisine çok daha büyük katkılar sağlayacaktır” ifadelerini kullandı.