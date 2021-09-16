Bursa ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ ilan edildi

TÜRKSOY tarafından 2020 Türk Dünyası Kültür Başkenti ilan edilen Özbekistan Hiva şehrinde kutlamalar tüm hızıyla devam ederken, TÜRKSOY Daimi Konseyi 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ni ve öne çıkarılacak olan şahsiyeti belirlemek için bir araya geldi. Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov’un yönettiği oturuma, Türkiye Cumhuriyeti Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy ve Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş’ın yanı sıra Özbekistan Başbakan Yardımcısı Aziz Abduhakimov, Türk Konseyi Genel Sekreteri Bagdad Amreyev, TÜRKSOY Genel Sekreteri Düsen Kaseinov, Macaristan Dışişleri ve Dış Ticaret Bakanı Peter Szijjarto, Türk-Pa Genel Sekreteri Altınbek Mamayusupov, Azerbaycan Kültür Bakanı Anar Karimov, Kırgızistan Kültür, Bilgi, Spor ve Gençlik Bakanı Kairat Imanaliev, Kazakistan Kültür ve Spor Bakan Yardımcısı Nurkıssa Duayeshov katıldı. Toplantıya ayrıca Türkmenistan Kültür Bakanı Yardımcısı Nursakhet Shirimov, Gagavuz Yeni Kültür ve Turizm Baş İdaresi Başkanı Marina Semionova ve KKTC Milli Eğitim ve Kültür Bakanı Olgun Amcaoğlu da online katılım sağladı.

“Bursa’nın adaylığını memnuniyetle açıklıyorum”

Üye ülkelerin tek tek sunum yaptığı toplantıda, Türkiye’den Bursa ve Azerbaycan’dan Gence ile Şuşa şehirleri 2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti için değerlendirildi. Üç şehrinde ayrı ayrı sunum yaptığı toplantıda konuşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti olarak Anadolu Selçuklu'ya ve Osmanlı Devleti’ne başkentlik yapmış, tarihi ve mimari dokusuyla büyüleyen, yeşili ve doğal güzellikleriyle de ziyaret edenleri hayran bırakan Bursa’nın adaylığını büyük bir memnuniyetle açıklıyorum. Bursa’nın Kültür Başkenti seçilmesi için desteklerinizi bekliyoruz. Hiva gibi layıkıyla bu payeyi taşıyan Eskişehir ve Kastamonu gibi Bursa’mızın da aynı bilinç ve özveriyle çalışarak Türk Dünyası Kültür Başkentleri arasında yerini alacağına inanıyorum” dedi.

2022 yılının ‘Süleyman Çelebi Anma Yılı’ ilan edilmesi teklif edildi

Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından Türk coğrafyasında yapılan ve devam eden projeler hakkında da bilgi veren Bakan Ersoy, 2021 yılının Cumhurbaşkanlığı tarafından ‘Yunus Emre ve Türkçe Yılı’ olarak ilan edildiğini ve UNESCO tarafından anma programlarına dahil edildiğini belirten Bakan Ersoy, “2022 yılı Türk İslam dünyasında Vesilet-ün-Necat eserinden ötürü Mevlit şairi olarak da tanınan Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılına denk gelmektedir. Bursa Büyükşehir Belediyesi ile yaptığımız istişare üzere vefatının 600. yıldönümü vesilesiyle 2022 yılının ‘Süleyman Çelebi Anma Yılı’ olarak ilan edilmesini de teklif ediyoruz. TÜRKSOY’a özverisi ve katkılarından dolayı teşekkür ediyorum. Kardeş cumhuriyet arasındaki işbirliğinin ileri seviyelere taşınması ve bölgesel işbirliği mekanizması güçlendirilmesi amacıyla hep birlikte ortak ruhla hareket edeceğimize inanıyorum” diye konuştu.

Bursa, Türk Dünyasına anlatıldı

Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş daha sonra TÜRKSOY 38. Dönem Toplantısı’nda daimi üyelere Bursa hakkında sunum yaptı. Bursa’nın gönül coğrafyamızla köprü olmuş ve olmaya devam eden Türk medeniyetinin kadim şehirlerinden olduğunu söyleyen Başkan Alinur Aktaş, bugüne kadar ata sporları, sergiler, TÜRKSOY kültür sanat faaliyetleri, sempozyum ve yayınlar, Türk dünyası müzeler buluşması gibi birçok faaliyet sayesinde hem TÜRKSOY’la işbirliği yaptıklarını hem de Türk Dünyası’na yönelik faaliyetlere ağırlık verdiklerini belirtti. Bu faaliyetleri arttırarak devam ettireceklerini ifade eden Başkan Aktaş, “Bugün ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ adayı olarak buradayız. 2022 yılı Türk dünyası ve şehrimiz için önem arz eden yıl dönümleri ve etkinliklerin Bursa’da bir araya geldiği bir yıl. Bursalı bir Türk mutasavvıf olan, ziyaretgâhı şehrimizde bulunan, tarihî Ulu Cami’nin ilk imamı ve birçok dile tercüme edilen ilk Türkçe Mevlid-i Şerif’in yazarı Süleyman Çelebi’nin vefatının 600. yılı. Bursa’nın düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı. Ayrıca bu yıl şehrimiz, zanaat ve halk sanatları alanında Unesco Yaratıcı Şehirler arasına seçildi. Ve 4. Dünya Göçebe Oyunları bu yıl şehrimizde, adeta tarih kokan güzel ilçemiz İznik’te düzenleniyor. Böylesi anlamlı bir yılda “Türk Dünyası Kültür Başkenti” olarak gerçekleştireceğimiz proje ve faaliyetlerimizle Türk Dünyası’nın gönül bağlarının güçlendirilmesi, kültürel mirasın yaşatılması, siyasi ve iktisadi birliğin geliştirilmesi hususunda Türk Dünyası’na katkı sunmaya devam etmek arzusundayız” dedi.





2022 yılında düzenlemeyi düşündükleri çalışmaları ana başlıklarıyla anlatan Başkan Alinur Aktaş, “Kadim tarihi ile farklı medeniyetlerin buluşma noktası olan, Türk şehri, Osmanlı payitahtı, Türkiye Cumhuriyeti’nin 4. büyük şehri, tarihin, kültürün, tabiatın, tarımın, turizmin, sanayinin önde gelen şehri Bursa’mızı desteklerinizle ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ yapmak istiyoruz. Bursa’da buluşmak ve görüşmek ümidiyle saygılarımı sunuyorum. Bursa, Türk Dünyası’nı bekliyor” diye konuştu.

Bursa ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’

Sunumun ardından yapılan değerlendirmelerin sonucu ise Özbekistan Kültür Bakanı Ozodbek Nazarbekov tarafından açıklandı. Nazarbekov, kendisinin de Bursa’nın ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olmasını canı gönülden istediğini dile getirdi. Yapılan oylama sonucunda Bursa ‘2022 Türk Dünyası Kültür Başkenti’ olarak ilan edildi.