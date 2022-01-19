Bursa, 140 ülkeden 11 milyon kez görüntülendi

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, hem şehir içi trafiğin görüntülenerek sürücülere yol durumu hakkında bilgi verilmesi hem de tarihi ve turistik mekanların tanıtımı amacıyla 2012'de başlatılan canlı yayın hizmeti, 109 kamerayla sürdürülüyor.

Türkiye'den sonra özellikle Almanya, Rusya, Hollanda ve ABD'den yoğun takip edilen, bursabuyuksehir.tv adresi üzerinden verilen canlı yayınlar, 2021 yılında 140 ülkeden 11 milyon 187 bin 144 kez izlendi.

En çok görüntülenen gün, 56 bin ile 13 Ocak olurken, görüntülemelerin yüzde 94'ü yurt içinden yapıldı.

Kenti en fazla görüntüleyen ülkeler, Almanya, Rusya, Hollanda, İsveç, ABD, Ukrayna ve Kuveyt oldu. Yurt içinde ise Bursa'nın ardından en fazla görüntülemeyi sırasıyla İstanbul, İzmir, Ankara ve Antalya yaptı.

Bursa’yı izleyenlerin en fazla merak ettiği yerler ise Uludağ zirve, Sarıalan, Teleferik Meydanı, Setbaşı Meydanı ve stadyum oldu.

En fazla görüntüleme, 4 milyon 87 bin ile Uludağ zirve kamerasından gerçekleşti. Bir önceki yıl 1 dakika olan ortalama canlı yayında kalış süresi, 2021 yılında 3,15 dakikaya çıktı.