  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca duyurdu! Gazze'den 26 hasta Türkiye'ye getirildi

Af yasa tasarısı ülkeyi karıştırdı! Polis eylemcilere sert müdahale etti

Batı Şeria’da zulüm Gazze’de katliam hapishanelerde işkence İsrailli Bakan Ben-Gvir işkence yaptıklarını itiraf etti

Merakla bekleniyor! Milyonların gözü asgari ücret görüşmelerinde: İşte masadaki zam oranı!

İsrail'e karşı yaptırım çağrısında bulundular: AB liderleri insanlıklarını ne zaman kaybetti?

İngiltere Parlamentosu'nda Gazze depremi! Gözlerini kırpmadan istifa ettiler

Zeytinyağında fiyatlar coştu! Litre fiyatı 600 TL'ye çıkabilir

16 Kasım 2023: Günün Âyet ve Hadisi

Şifa Hastanesi'nin Hamas'ın karargahı olduğunu savunup operasyon yapmışlardı! Sundukları 'sözde kanıtlar' alay konusu oldu

İsrail sivilleri vurmaya devam ediyor
Aktüel Burs verme adına dolandırıcılık! Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler
Aktüel

Burs verme adına dolandırıcılık! Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

Yeniakit Publisher
2023-11-16 10:54:00 -
Burs verme adına dolandırıcılık! Dolandırıcıların yeni hedefi öğrenciler

Bütün insanlığın başına bela olan ve asalaklıkta sınır tanımayan dolandırıcılar, haram kazanç konusunda her türlü kılığa girmeye devam ediyorlar.

HABER MERKEZİ

Dolandırıcılık vakalarında son yıllarda ciddi bir artış gözlenirken, hırsızlar amacına ulaşmak için akıl almaz yöntemlere başvuruyor. İnsanların alın terlerine ve birikimlerine göz diken hırsızlar bu defa ağlarını öğrencilerin üzerine attıkları ortaya çıktı. İnternet üzerinden çeşitli vakıf adlarını kullanarak site açan aç gözlüler sözde burs vermek adına öğrencileri soymaya çalışıyor. Olta attıkları öğrencilerin hesabına sembolik oranda burs yatıran hırsızlar, ardından kimlik ve hesap bilgilerini alarak öğrencilerden tehdit ve şantajla para koparmaya çalıştığı belirlendi.

Geçtiğimiz günlerde ağlarına Z.Y. isimli bir lise öğrencisini takan dolandırıcılar, 0531 774 73 01 – 0538 956 10 52 – 0537 308 35 45 – 0501 158 91 85 numaralı WhatsApp hesapları üzerinden iletişime geçerek burs başvurusunun kabul edildiğine dair iletişime geçtiler. Öğrenciden bursun yatacağı İBAN numarasını talep eden dolandırıcılar, hesaba 105 TL gibi bir tutar yatırıp güven sağlayarak gönderdikleri paranın 103 TL’sini iade etmesini istediler. 0537 267 14 93 numarasından arayarak tehdit edilen lise öğrencisi soluğu karakolda alarak kendisi ile iletişime geçen şahıslardan şikayetçi oldu.

Arapça konuşarak salağa yattılar

Öte yandan, konuyla ilgili aradığımız 0537 267 14 93 numaralı dolandırıcılar Arapça kelimeler kullanarak salağa yatması dikkatlerden kaçmadı.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

p

bu çocukları hemen yakalanıp eman verilmden ... şerefsizler
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23