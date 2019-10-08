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Burs veren kurumlar 2019KYK, TÜBİTAK burs başvuruları başladı mı?

Burs başvuruları başladı mı? Son dakika KYK burs başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığı merak edilmekte.2019 – 2020 akademik yılında üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan vakıfları bazılarını haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılıksız Burs Veren Kurumlar 2019, gazi çoçuklarına burs veren kurumlar 2019, KYK, TÜBİTAK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman? İşte burs veren vakıf, dernek ve şirketler ile bu programlara başvuru şartları.

08 Ekim 2019 Salı 12:02
Burs veren kurumlar 2019KYK, TÜBİTAK burs başvuruları başladı mı?

Burs başvuruları başladı mı? Son dakika KYK burs başvuru tarihinin açıklanıp açıklanmadığı merak edilmekte.  2019 – 2020 akademik yılında üniversite öğrencilerine burs imkanı sağlayan vakıfları bazılarını haberimizden takip edebilirsiniz. Karşılıksız Burs Veren Kurumlar 2019, gazi çoçuklarına burs veren kurumlar 2019, KYK, TÜBİTAK burs başvuruları başladı mı? KYK burs başvurusu ne zaman? İşte burs veren vakıf, dernek ve şirketler ile bu programlara başvuru şartları.

KYK kredi bursu

Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) hem kredi (geri ödemeli) hem de karşılıksız burs veriyor. KYK burs ve kredi başvuruları ekim ayında e-devlet aracılığı ile yapılıyor. Başvuru sırasında öğrenciden ekonomik, sosyal ve eğitim durumuna ilişkin bilgiler talep ediliyor. KYK, burs alan öğrenciye kredi, kredi alan öğrenciye ise burs vermiyor. KYK burs barvuruları henüz başlamadı.

KYK burs başvuru şartları nelerdir?

Ön lisans öğrencileri, 

Lisans öğrencileri, 

İki yıllık okullardan mezun olup, dört yıllık okulların üçüncü sınıfına dikey geçiş sınavı ile ara vermeden kayıt yapan öğrenciler, ( intibak veya hazırlık sınıfında burs verilmez.)

Yüksek Lisans (Master ve Doktora) öğrencileri,(hazırlık sınıfında burs verilmez) 

ÖSYM sınav sonucunda ham puan bazında herhangi bir puan türünde ilk 100’e giren öğrenciler, 

Kurum Kuruluş Kanunu gereği, Yönetim Kurulu tarafından belirlenen, kıstaslara göre Amatör milli sporcu olan öğrenciler burstan yararlanabilir.

 

TÜBİTAK burs ve kredi başvurusu ne zaman?

Burstan, Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda belli sıralamada yer alarak, TÜBİTAK’ın belirlediği alanlara yerleşen öğrenciler yararlanıyor. Başvurular ekimde başlıyor. Aylık burs miktarı 750 TL ile 2 bin TL arasında. Ulusal Bilim Olimpiyatları ve Uluslararası Proje Yarışması’nın sonucuna göre ÖSYM kılavuzunda belirtilen bölümlere yerleşen öğrencilere de aylık 1750 TL ile 5 bin TL arasında burs imkanı tanınıyor.

Sabancı Vakfı

Burs, üniversiteye girişle başlayıp mezuniyete kadar sürüyor. Geçen yıl lisans öğrencileri için aylık 600 TL olan burs miktarı, bu yıl eylülde belirlenecek. Sadece Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Dokuz Eylül, Ege, Gazi, Hacettepe, İstanbul, İstanbul- Cerrahpaşa, İTÜ, Marmara, ODTÜ ve Yıldız Teknik üniversitelerinde okuyan öğrencilere burs veriliyor.

Türk Eğitim Vakfı (TEV)

TEV’in üniversite öğrencilerine yönelik 2 bursu var. Biri başarılı ve maddi desteğe ihtiyacı olan öğrencilere verilen ‘TEV Üniversite Bursu’. Aylık 700 TL. İkincisi de üniversite sınavında ilk 5 binde yer alan öğrencilere verilen ‘TEV Üstün Başarı Bursu’. Bu burs aylık 1.400 TL. 9 ay verilen burslar için 1-22 Eylül'de ‘tev.org.tr’den başvuru yapılabilir.

 

Vakıflar Genel Müdürlüğünce burs nasıl verilmektedir?

Vakıflar Genel Müdürlüğünce, belirlenecek öğrencilere tutarı Genel Müdürlükçe tespit edilen tutarlarda burs verilmektedir. Burstan yararlanmak isteyen öğrencilerin, burs başvuru formu, okul idaresinden alınacak öğrenci belgesi, iki adet vesikalık fotoğraf ve nüfus cüzdanı fotokopisi ile birlikte, 01 Eylül ile 01 Ekim tarihleri arasında, Vakıflar Bölge Müdürlüklerine başvurmaları gerekmekte, başvuru posta yoluyla da yapıldı. Kamu kurum ve kuruluşlarından burs alan öğrencilere Vakıflar Genel Müdürlüğünce burs verilmemektedir.

 

 

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Haber Tarihi: 08 Ekim 2019 Salı 12:02
  1. İstanbul
  2. Ankara
  3. Burs veren kurumlar 2019KYK
  4. TÜBİTAK burs başvuruları başladı mı?
  5. Vakıflar Genel Müdürlüğünce burs nasıl verilmektedir?
  6. Burs veren kurumlar 2019
  7. Burs başvuruları başladı mı?
  8. gazi çoçuklarına burs veren kurumlar 2019

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