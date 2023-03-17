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Siyaset Bürokrat ve iş insanı kardeşler karşıt ittifaklardan milletvekili aday adayı
Siyaset

Bürokrat ve iş insanı kardeşler karşıt ittifaklardan milletvekili aday adayı

14 Mayısta gerçekleştirilecek milletvekilliği seçimleri bürokrat ve iş insanı iki kardeşi karşı karşıya getirdi. Kardeşlerden birisi AK Parti'den, diğeri ise İYİ Parti'den milletvekili aday adayı oldu.

Yeniakit Publisher
2023-03-17 19:12:00 -
Bürokrat ve iş insanı kardeşler karşıt ittifaklardan milletvekili aday adayı

 

Yaklaşık 2 ay sonra gerçekleştirilecek Cumhurbaşkanlığı ve 28. Dönem Milletvekili Genel Seçimi için şimdiden kıyasıya yarış başlarken, önemli isimlerin milletvekili adayı olması bekleniyor. 

Seçim öncesi kamuoyunca tanınan bazı isimler kamudan istifa ederken, bazı ünlüler de milletvekili aday adayı olacağını açıklamıştı. Milletvekilliği yarışı bazı kardeşleri de karşı karşıya getirdi.

Siirt Belediye Başkan Yardımcısı Hıfzullah Canpolat ile kardeşi Metin Canpolat karşı ittifaklardan aday oldu. Hıfzullah Canpolat AK Parti'den Siirt milletvekilliği için aday adayı olurken, birçok sivil toplum kuruluşunda başkanlık yapan iş insanı Metin Canpolat ise İYİ Parti'den İstanbul 2. Bölge milletvekili olmak için başvuru yaptı. 

Siirt Dernekler Federasyonu Kurucu Başkanlığı yapan Metin Canpolat, hali hazırda Siirt Vakfı Yönetim Kurulu Üyeliği ve Türk İş İnsanları Platformu başkanlığı görevini sürdürüyor. Uluslararası bir çok firmada yöneticilik yapan Canpolat, çok sayıda şirkete danışmanlık yapmaya devam ediyor.
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İstanbul ikinci bölgede birçok kimse tarafından tanınan ve yaptığı sosyal faaliyetlerle dikkat çeken Metin Canpolat, "Ülkemizin ve milletimizin aydınlık geleceğine umut olabilmek ve sürdürülebilir ekonomik kalkınma hamlesine katkıda bulabilmek amacıyla 28. Dönem İstanbul 2. Bölge Milletvekili aday adaylığımı Türk Milletine ve kamuoyuna saygılarımla ara ederim." açıklamasında bulundu.

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