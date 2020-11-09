Büro personeli iş tanımı nedir? 2021 Büro personeli maaşları ne kadar?

Büro personeli pozisyonlarına başvurmadan önce iş tanımı hakkında bilgi almak isteyen vatandaşlar, konuyla alakalı detayları araştırıyor. Peki, büro personeli maaşları ne kadar? İşte, büro personelinin ne iş yaptığı hakkında bilgiler…

Büro personeli maaşları ne kadar?

2020 yılı içerisinde yeni başlayan büro personeli maaşları brüt olarak 3.819,59 TL olarak ödenmektedir. Bu maaş, çalışanın derecesine göre artış gösterebilmektedir. Bu maaşın kurumdan kuruma da değişkenlik göstermesi de mümkün.

Büro personeli ne iş yapar?

Büronun niteliğine ve büyüklüğüne göre değişen çeşitli büro işlerini yapan görevlidir.

Büro Memuru, işletmenin genel çalışma prensipleri içerisinde, araç, gereç ve ekipmanları etkin bir şekilde kullanarak, işçi sağlığı, iş güvenliği ve çevre koruma düzenlemelerine ve mesleğin verimlilik ve kalite gereklerine uygun olarak:

Postadan gelen evrakın inceleyip tasnif eder, bilgileri toplayarak gönderilecek yazıları hazırlayıp gerekli yerlere yollamak, yazışma ve diğer belgeleri toplar, satış kayıtları inceledikten sonra fatura, makbuz ve gönderme ile ilgili evrakların hazırlanmasını sağlar, başvuru sahiplerini kabul edip, görüşerek randevular sağlar, gerekli kişi ve şubelere istekleri ve sorularını yöneltir, bilgi alışverişi yapmak için telefondan sorumludur, hesap ödemeleri aldıktan sonra kasa hesabından ödemeler yapar, malzeme ve ihtiyaçların tespiti için incelemeler yapıp, stok taleplerinde bulunarak, gerekli yerlere dağıtım sağlar, Alındılara, ödemelere, personele dağıtılan kırtasiyeye ve diğer işlemlere ait miktar ve bilgileri muhasebe ve ilgili defterlere not alır, yönetimle ilgili bilgiler için işlemler ve diğer raporların özetlerini hazırlayıp sınıflandırır.