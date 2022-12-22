Büro Memur-Sen: İşçiye verilen yüzde 54.5 zam memura da verilsin

Yeni Akit Ankara

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 2023'te geçerli olacak asgari ücretin yüzde 54.5 artışla net 8 bin 500 lira olacağını açıkladı. Memurların gözü ise ocak ayında yapılacak yeni yıl zammında. Hizmet kolunda 8 önemli bakanlık ve 43 kurum bulunan Genel Yetkili Sendika Büro Memur Sen’den asgari ücrete yapılan yüzde 54.5’lik zam oranıyla ilgili açıklama geldi. Asgari ücretin 8506 TL'ye çıkmasını olumlu bulduğunu belirten Genel Başkan Yusuf Yazgan, “Artış kriterlerinin kamu görevlileri için de uygulanmasını istiyoruz” dedi.

Ocak'ta memurun yüzü gülsün

Cumhurbaşkanı Erdoğan’a asgari ücret artışı konusunda teşekkür eden Yazgan, “Kamu görevlileri için oransal zammın yanında seyyanen zam ya da taban aylığa artış talep ediyoruz” ifadelerini kullandı. 1 Temmuz itibariyle en düşük devlet memuru maaşının 8119 TL olduğunu belirten Yazgan, “Asgari ücrete yapılan yüzde 54.5’lik artış esas alınarak yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle seyyanen zam yapılarak kamu görevlilerinin alım gücü yükseltilmelidir” şeklinde konuştu.

12 yılda asgari ücret % 854, memur maaşı % 598 arttı

Öte yandan Büro Memur-Sen’den yapılan açıklamada 2010-2022 yılları arasında asgari ücrete ve memurlara yapılan zam oranları yıl yıl rakamlarla paylaşıldı.

Açıklamada şu bilgilere yer verildi: 2010-2022 Yılları arasında Asgari Ücrete oransal olarak % 854 artış yapılmıştı. Asgari Ücrete son yapılan % 54.5 oranında zamla Net Asgari Ücret 8500 TL ye çıkarılmıştır. Bu artışla birlikte asgari ücretteki 2010-2023 yılları arasındaki oransal artış % 1376 ya çıkmıştır.

Aynı dönemde (2010-2022 Yılları arasında) En düşük Devlet Memuru aylığına (Hizmetli) oransal olarak % 598 artış yapılmıştır.

Devlet Memurlarına son yıllarda yapılan maaş artış oranları Asgari Ücrete yapılan artışlarla kıyaslandığında çok düşük kalmıştır. (Asgari ücret: %854, En düşük Devlet Memuru maaşı (Hizmetli) ise %598 artmıştır.)

2023 yılı Ocak ayında Devlet memuru maaşlarına yapılacak zam için seyyanen zam + asgari ücrete yapılan %54.5 oranı esas alınarak, yüzdelik zamma ilave edilmek suretiyle memur maaşlarında meydana gelen kaybın büyümesine fırsat verilmemelidir.