Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yazgan’dan Sosyal Güvenlik Haftası açıklaması

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, “Sosyal Güvenlik Haftası öncelikle kurumdaki kamu görevlileri mutlu edilerek değer kazanacaktır” dedi.

Büro Memur-Sen Genel Başkanı Yusuf Yazgan, Sosyal Güvenlik Haftası dolayısıyla açıklamalarda bulundu. Dünyayı etkisi altına alan, Türkiye’nin de içerisinden geçmekte olduğu korona virüs sürecinde Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) personelinin tarihi bir görevi yerine getirdiğini belirten Yazgan, Sosyal Güvenlik Kurumu personeline teşekkür etti. SGK’da çalışan kamu görevlilerinin ellerinden alınan mali ve özlük hakları nedeniyle Sosyal Güvenlik Haftası’nı buruk bir şekilde kutladığını kaydeden Yazgan, “SGK’daki çalışanlar sayesinde çok sayıda hizmet beşikten mezara kadar tüm vatandaşlarımıza verilmektedir. SGK, vatandaşlarımızın hızlı ve kaliteli hizmet almasını hedeflemektedir. Ancak bu hedefin gerçekleştirilmesinde en büyük paya sahip olan personel göz ardı edilmektedir. Kendilerinden ve ailelerinden fedakarlıkta bulunarak, özveri ve gayretle gecesini gündüzüne katarak, mesai mefhumu gözetmeden çalışan kamu görevlilerinin bu çalışmalarının karşılığını alamaması büyük bir adaletsizliktir. Mali ve özlük haklarda yaşanan kayıplar nedeniyle SGK’da çalışan kamu görevlileri başka kurumlara geçmek istemektedir. Bu gidişle kurumda alanında uzman personel kalmayacaktır. Sosyal Güvenlik Haftası’nda kurumda çalışan personele yapılan haksızlıklara ‘hayır’ diyoruz. Genel yetkili sendika olarak bu haksızlığın giderilmesini ve kamu görevlilerimizin emeğinin ve alın terinin karşılığının verilmesini istiyoruz” dedi.

“Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarımızın mağduriyetlerine bir an önce son verilmelidir”

Büro Memur-Sen olarak kamu görevlilerinin insanca yaşamasını, evlerine mutlu gitmelerini istediklerini vurgulayan Yazgan, “Sosyal Güvenlik Haftası, öncelikle kurumdaki kamu görevlileri mutlu edilerek değer kazanacaktır. Bunun için kurum personeli uzmanlaştırılmalı, il sosyal güvenlik uzmanı/sosyal sigorta uzmanı kadroları bir an önce açılmalıdır. Kurumdaki kamu görevlilerimizin hakkı olan fazla mesai ücretleri, ikramiyeleri ve ek ödemeleri verilmelidir. Şeflerin özel hizmet tazminatları ve ek ödeme oranları yükseltilerek uğradıkları maaş adaletsizliği giderilmelidir. 4/B’li olarak görev yapan personel en kısa sürede kadroya geçirilmelidir. Genel yetkili sendika Büro Memur-Sen olarak bu haklı taleplerimiz dikkate alınarak Sosyal Güvenlik Kurumu çalışanlarımızın mağduriyetlerine bir an önce son verilmelidir” ifadelerini kullandı.