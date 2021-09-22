Burnunuza diş macunu sürüp bekletirseniz...

Evde kullanmadığınız kozmetik ürünlerini atmadan önce bir daha düşünün! Birçok farklı işlevi olduğu bilinen kozmetik ürünleri ne işe yarar? İşte cevabı...

Kozmetik yağı

Paslanmaz çelikten yapılmış bir lavaboyu temizlemek için kozmetik yağlarınızı kullanmayı tercih edebilirsiniz. Kullanım için bir parça pamuğun üstüne yağı dökün ve lavabonun yüzeyini ovalayarak temizleyin. Yağ, sabun ve plak gibi lekeleri bu şekilde kolayca temizleyebilirsiniz.

Krem

Cildinizi nemlendirmek için kullandığımız kremlerin farklı işlevleri de bulunuyor. Kullanmak istemediğiniz bir kremi deri eşyalarınızın görünümünü yenilemek için kullanabilir, deri ayakkabı ve çantalarınızın daha yeni görünmesini sağlayabilirsiniz

Şampuan

Yumuşatıcı bileşenler ve pantenol içeren şampuanları iç çamaşırları, doğal yünden yapılmış giysiler ve ipek kıyafetlerinizi zarar vermeden yıkamak için kullanabilirsiniz. Bunun için tek yapmanız gereken şey deterjan yerine şampuan kullanmak.

Saç spreyi

Saçlarınızı şekillendirmek için kullandığınız saç spreylerini giysileriniz üzerinde yer alan tüyleri temizlemek için de kullanabilirsiniz. Bunun için havlunun üzerine saç spreyi sıkarak giysilerinizin üzerine koyabilir ve tüylerin temizlenmesini sağlayabilirsiniz. Balonların daha uzun süre havada kalması için de saç spreyi kullanımı yapmanız etkili olabilir.

Diş macunu

Sivilce problemleriniz varsa bunun için diş macunu kullanımı yapabilirsiniz. 1 çorba kaşığı diş macununu 1 çorba kaşığı kabartma tozu ve ılık su ile karıştırın. Yüzünüzü temizledikten sonra bu karışımı cildinizde sorun olan yerlere sürün, karşımı ovalamak için diş fırçası kullanın, 5 dakika bekledikten sonra cildinizi temizleyebilirsiniz.