Burnunu karıştıranlar aman dikkat! Öyle bir hastalığın habercisi ki öğrenince şok olacaksınız

Amerika’da yapılan çalışmada bir bakterinin burun boşluğu ve beyin arasında uzanan siniri kullandığı ve demans ile Alzheimer’a neden olduğu ortaya çıktı. Uzmanlar burun karıştırarak ve burundaki tüyleri yolmanın bakteriye zemin hazırladığı konusunda uyardı.



Scientific Reports dergisinde yayınlanan çalışma, Chlamydia pneumoniae'nin merkezi sinir sistemini istila etmek için burun boşluğu ile beyin arasında uzanan siniri kullandığını gösterdi. Beyindeki hücreler, buna Alzheimer hastalığının ayırt edici özelliği olan amiloid beta proteini biriktirerek tepki verdi.

Dünyada bir ilk olan araştırmanın ortak yazarlarından biri olan Clem Jones Nörobiyoloji ve Kök Hücre Araştırmaları Merkezi Başkanı Profesör James St John, "Chlamydia pneumoniae'nın doğrudan burundan çıkıp beyne gidebileceğini ve burada Alzheimer hastalığına benzeyen patolojileri başlatabileceğini gösteren aşamadayız. Bunun bir fare modelinde gerçekleştiğini gördük ve kanıtlar, bu durumun potansiyel olarak insanlar için de korkutucu olabileceğini gösterdi" açıklamasında bulundu.

"Burun karıştırmak iyi bir fikir değil"

"Burnunuzu karıştırmak ve burnunuzdaki tüyleri yolmak iyi bir fikir değildir" diyen Profesör St John, "Burnumuzun iç kısmına zarar vermek istemeyiz ancak burnumuzu karıştırmak ve yolmak buna sebep olabilir. Burun zarına zarar verirseniz, beyninize giden bakterilerin sayısını artırabilirsiniz" uyarısında bulundu.

"Koku testlerinin Alzheimer ve bunama için de potansiyel bir dedektör olabileceğini, çünkü koku alma duyusunun kaybının Alzheimer hastalığının erken bir göstergesi olduğunu" söyleyen Profesör St John, "Bir kişinin 60 yaşına gelmesinden itibaren koku testlerinin erken bir dedektör olarak faydalı olabileceğini" öne sürüyor.