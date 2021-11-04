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Kadın - Aile Burnu tıkalı bebek nasıl yatırılmalı?
Kadın - Aile

Burnu tıkalı bebek nasıl yatırılmalı?

Hepimizin bildiği üzere, burun solunumuzu sağladığımız organdır; çeşitli sebeplerden ve etkenlerden dolayı burnun bu görevi yerine getirememesini ise burun tıkanıklığı olarak tanımlamaktayız.

Yeniakit Publisher
2021-11-04 00:46:00 -
Burnu tıkalı bebek nasıl yatırılmalı?

Hepimizin bildiği üzere, burun solunumuzu sağladığımız organdır; çeşitli sebeplerden ve etkenlerden dolayı burnun bu görevi yerine getirememesini ise burun tıkanıklığı olarak tanımlamaktayız.

Bebeklerde burun tıkanıklığı genellikle soğuk algınlığından kaynaklanmaktadır, ancak bunun dışında bademciklerin normalden büyük olması, burun bölgesindeki anormallikler (kıkırdak ve kemik eğriliği, deliklerin kapalı olması, vb.) gibi durumlar da burun tıkanıklığına sebep olabilir. Bebeklerde burun tıkanıklığı pek çok farklı nedenden ortaya çıkabilmektedir.

Burun tıkanıklığı açma önerileri:

Odadaki nem oranının yetersiz olması, gece burun tıkanıklığına neden olabilir. Bebeğinizin rahat nefes alması için bulunduğu odayı bol bol havalandırın

Burnu tıkalı bebeğinizi rahatlatmak için ılık banyo birebir. Ilık bir banyo, bebeğinizin solunum yollarında biriken mukusu yumuşatabilir.

Bebeğinizi mümkün olduğunca emzirin. Bu hem onun bağışıklığının güçlenmesini hem de sıvı ihtiyacının giderilmesini sağlayacaktır.

Serum fizyolojik tedavisi de işe yarayabilir. Burun deliklerine, 2-3 mililitre uzaklıktan serum fizyolojiğini bebeğin burnuna nazikçe püskürttüğünüzde bebeğiniz hapşıracak ve burnu rahatlayacaktır.

Bebeğiniz burun tıkanıklığı nedeniyle sürekli uyanıyorsa yastığını biraz yükseltmenizde de yarar var.

 

 

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