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Dünya Burkina Faso'nun yeni cumhurbaşkanı belli oldu
Dünya

Burkina Faso'nun yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Burkina Faso'da 22 Kasım'da yapılan genel seçimlerle yapılan cumhurbaşkanlığı seçiminde, yüzde 57,74 oyla Christian Kabore resmen seçildi.

Yeniakit Publisher
2020-12-18 23:59:00 -
Burkina Faso'nun yeni cumhurbaşkanı belli oldu

Burkina Faso Anayasa Mahkemesi, Christian Kabore'nin 1 milyon 640 bin oy alarak yüzde 57,74 ile 2'nci dönemine resmen seçildiğini duyurdu.

Geçici sonuçlarda Kabore'nin oy oranı yüzde 57,87 olarak açıklanmıştı.

Kabore'nin en yakın rakipleri Eddie Komboigo oyların yüzde 15,54'ünü, Zephirin Diabre ise yüzde 12,46'sını aldı.

Cumhurbaşkanlığı için Kabore dahil 13 aday yarışa katılmıştı.

Genel seçim sonuçlarının ise haftaya açıklanması bekleniyor.

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