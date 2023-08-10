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Dünya Burkina Faso'dan Fransa’ya şok
Dünya

Burkina Faso'dan Fransa’ya şok

Yeniakit Publisher
2023-08-10 04:01:00 -
Burkina Faso'dan Fransa’ya şok

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya tanınan vergi avantajlarının sona erdiğini açıkladı.

Nijer'deki darbenin ardından Burkina Faso'dan dikkat çeken bir adım geldi.

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı, Fransa'ya tanınan vergi avantajlarını sona erdirdi.

Fransa'ya verilen imtiyazlar kaldırıldı

Burkina Faso Dışişleri Bakanlığı tarafından Fransa Dışişleri Bakanlığına gönderilen bilgilendirme notunda, Fransız şirket ve vatandaşların yararına uygulanan "Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi" anlaşmasının feshedildiği belirtildi.

Notta, feshin, 3 ay içerisinde yürürlüğe gireceği kaydedildi.

1965'te imzalandı

Çifte Vergilendirmenin Önlenmesi anlaşması, Fransa ile Burkina Faso arasında ilk kez 1965'te imzalanmış, 1967, 1971 ve 1974'te anlaşmada çeşitli değişiklikler yapılmıştı.
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Anlaşma kapsamında, Fransız şirketler ve vatandaşlar, Burkina Faso'da elde ettikleri gelirin vergisini Fransa'ya ödüyor, Burkina Faso'da birçok vergi kaleminden muaf tutuluyorlardı.

Fransız şirketler büyük avantaj sağlıyordu

Anlaşma, özellikle Burkina Faso'da faaliyet gösteren çok uluslu Fransız şirketlere büyük avantaj sağlıyordu.

Anlaşmanın feshiyle Fransızlar, Burkina Faso'da elde ettikleri gelirin vergisini bu ülkeye ödeyecek.

Fransa, Burkina Faso'ya yönelik yardımları askıya almıştı
Burkina Faso, 2020 ve 2021'de anlaşmayı yeniden müzakere etmek istemiş ancak Fransa bu talebe yanıt vermemişti.

Burkina Faso'nun anlaşma nedeniyle uzun yıllardır ciddi gelir kaybı yaşadığı, anlaşmanın feshiyle önemli miktarda vergi geliri elde edeceği belirtiliyor.

Fransa, Nijer'deki darbeye destek veren Burkina Faso'ya yönelik kalkınma yardımları ve bütçe desteğini birkaç gün önce askıya almıştı.

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