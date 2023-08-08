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Dünya Burkina Faso'da sivillere saldırı: 25 ölü!
Dünya

Burkina Faso'da sivillere saldırı: 25 ölü!

Yeniakit Publisher
2023-08-08 09:16:00 -
Burkina Faso'da sivillere saldırı: 25 ölü!

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, sivillere yönelik saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Batı Afrika ülkesi Burkina Faso'da, sivillere yönelik saldırıda 25 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Saldırı, Togo sınırındaki Bittou kenti yakınlarında düzenlendi.

Kimliği belirsiz silahlı kişiler, sivilleri hedef aldı.

Saldırıda 25 kişi öldü, en az 10 kişi de yaralandı.

Ülke topraklarının yüzde 65'inin devlet kontrolünde olduğu Burkina Faso'da, resmi verilere göre 2015'ten bu yana yaklaşık 3 bin kişi öldürüldü.
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20 milyon nüfuslu Burkina Faso'da 2 milyon kişinin güvenlik nedeniyle yerinden olduğu bildiriliyor. (İLKHA)

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