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Dünya Burkina Faso'da silahlı saldırı! 60 kişi hayatını kaybetti
Dünya

Burkina Faso'da silahlı saldırı! 60 kişi hayatını kaybetti

Yeniakit Publisher
2023-04-24 23:29:00 -
Burkina Faso'da silahlı saldırı! 60 kişi hayatını kaybetti

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 60 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 60 sivilin yaşamını yitirdiği bildirildi.

Kuzeyde yer alan Ouahigouya Savcılığından yapılan yazılı açıklamada, 20 Nisan'da Yatenga ilçesine bağlı Karma köyünde kimliği belirsiz silahlı kişilerin saldırı düzenlediği bildirildi.

En az 60 kişi hayatını kaybetti

Askeri üniforma giyen saldırganların etrafa açtığı ateş sonucu en az 60 kişinin hayatını kaybettiği belirtilen açıklamada olayla ilgili soruşturma başlatıldığı duyuruldu.

Saldırıya ilişkin hükümetten herhangi bir açıklama yapılmadı. Yine Yatenga ilçesindeki gönüllü milis karargahına 16 Nisan'da düzenlenen saldırıda 10 asker ve 32 gönüllü milis yaşamını yitirmişti.

Nijer sınırındaki 2 köye, 7 Nisan'da düzenlenen saldırılarda da 44 kişi ölmüştü.
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Dünyanın en fakir ülkelerinden Burkina Faso, 2015'ten bu yana komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist grupların düzenlediği saldırıların hedefi oluyor.

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