  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Lavrov'dan Azerbaycan ve Ermenistan barış anlamasına ilişkin cevap: Yakınlaştılar! Normalleşme adımları

New York için kritik açıklama: Her yıl çöküyor

Cumhurbaşkanı Erdoğan ilk kez açıkladı: Putin'le özel bir ilişkim var! Rusya ve Türkiye'nin birbirine ihtiyacı var

Evi olmayan gençlere konut müjdesi

İslam Memiş uyardı: Bu defa altın, dolar tahmini yapmadı, kötü haberi verdi! Planları tıkır tıkır işliyor!

Estonya’nın zırhlı araç ihalesinde finale sadece Türk firmaları kaldı

Bakan Süleyman Soylu ilk kez açıkladı: Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan talimat aldık

Kütahya'da CHP'li kadından şehide büyük saygısızlık! Esnaf, pazar yerine sokmadı

Kılıçdaroğlu, Kaftancıoğlu, Akşener, Davutoğlu ve diğerleri... Millet İttifakı'nın tamamının HÜDA PAR ile görüştüğü ortaya çıktı!

Türkiye Avrupa'nın zirvesinde! Gündemi altüst etti: Avrupa ülkelerini resmen solladı, lideri oldu
Dünya Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü
Dünya

Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü

Yeniakit Publisher
2023-05-19 23:52:00 -
Burkina Faso'da silahlı saldırı: 20 ölü

Burkina Faso'nun kuzeyinde kimliği belirsiz silahlı kişiler tarafından düzenlenen saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Burkina Faso'nun kuzeyinde düzenlenen silahlı saldırıda 20 kişi hayatını kaybetti.

Yerel basında çıkan haberlere göre, kimliği belirsiz silahlı kişiler, ülkenin Sahel bölgesinde yer alan Kaongo ve Tondobi köylerine saldırdı.

20 kişi hayatını kaybetti

Olayda 20 kişi yaşamını yitirirken saldırıyı üstlenen olmadı. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda 2015'ten Aralık 2021'e kadar 600'ü güvenlik gücü 2 bin kişi yaşamını yitirdi, 2 milyon kişi de evlerini terk etti.
ÖNE ÇIKAN VİDEO

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23