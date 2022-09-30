Burkina Faso'da ordu iktidara el koydu
Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.
Burkina Faso'da ordu ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek iktidara el koydu.
Devlet Televizyonu RTB'den askerler tarafından okunan bildiride, ordunun Geçiş Dönemi Devlet Başkanı Yarbay Paul-Henri Sandaogo Damiba hükûmetini feshettiği duyuruldu.
Hükümet feshedilip anayasa askıya alındı
Bildiride, bir sonraki emre kadar, anayasanın askıya alındığı, ülke sınırlarının kapatıldığı ve hükûmetin feshedildiği belirtildi.