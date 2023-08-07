  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Burkina Faso’da kanlı terör saldırısı
Dünya

Burkina Faso’da kanlı terör saldırısı

Yeniakit Publisher
2023-08-07 23:50:00 -
Burkina Faso’da kanlı terör saldırısı

Burkina Faso’da düzenlenen terör saldırısında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı.

Burkina Faso’nun Togo sınırına yakın Orta-Doğu bölgesinde radikal örgüt tarafından düzenlenen terör saldırısında yaklaşık 20 kişi hayatını kaybetti, en az 12 kişi de yaralandı. Yerel güvenlik kaynakları, hayatını kaybedenlerin çoğunun tüccar olduğunu ifade etti. Saldırıyı henüz üstlenen ise olmadı.

Burkina Faso’da terör saldırılarında 16 binden fazla sivil, asker ve polis hayatını kaybederken, 2 milyondan fazla kişi ise yerinden edildi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23