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Dünya Burkina Faso'da kanlı terör saldırısı
Dünya

Burkina Faso'da kanlı terör saldırısı

Burkina Faso'nun kuzeyindeki terör saldırısında 15 asker hayatını kaybetti.

Yeniakit Publisher
2022-08-11 03:54:00 -
Burkina Faso'da kanlı terör saldırısı

Yerel basında çıkan haberlere göre, askerleri taşıyan araç, Centre-Nord bölgesindeki Bourzanga-Djibo mevkisinde yola tuzaklanmış mayına çarptı. Olayın ardından bölgeye intikal etmek üzere yola çıkan bir diğer askeri araç da yine aynı bölgede mayına çarptı. Toplam 15 asker yaşamını yitirdi, 1 asker yaralandı.

Burkina Faso'da 8 Ağustos'ta da kuzeyde düzenlenen terör saldırısında 4'ü gönüllü milis 10 kişi hayatını kaybetmişti. Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DEAŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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