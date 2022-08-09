  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Dünya Burkina Faso'da çifte bombalı saldırı: En az 15 asker öldü
Dünya

Burkina Faso'da çifte bombalı saldırı: En az 15 asker öldü

Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu en az 15 askerin hayatını kaybettiği bildirildi.

Yeniakit Publisher
2022-08-09 21:38:00 -
Burkina Faso'da çifte bombalı saldırı: En az 15 asker öldü

Burkina Faso'da yol kenarına yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti.

Burkina Faso'da peş peşe iki bombalı saldırı gerçekleştirildi. Ülkenin kuzeyindeki Bam eyaletinde askerlerin geçtiği yol üzerine yerleştirilen bombaların infilak etmesi sonucu 15 asker hayatını kaybetti.

En az 15 asker öldü

Olayın ardından ordudan yapılan açıklamada, askeri aracın gizli bir patlayıcının üzerinden geçmesi sonucu en az 15 askerin hayatını kaybettiği belirtilirken, "Bölgede kurtarma ve güvenlik operasyonları düzenlendiği sırada ikinci bir cihazın uzaktan etkinleştirilmesi sonucu çok sayıda kişi hayatını kaybetti" denildi.

Açıklamada, ayrıca saldırının sorumluluğunu hiçbir grubun üstlenmediği, ancak faillerin belirlenmesi için soruşturmaların sürdürüldüğü belirtildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23