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Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı

Yeniakit Publisher
2020-07-28 20:12:15 -
Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi için şükür kurbanı

ANKARA (AA) - Burkina Faso'da, Merhamet Teşkilatı İnsani Yardımlaşma Derneği temsilcilerince, Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi'nin 86 yıl aradan sonra ibadete açılmasının ardından şükür kurbanı kesildi.

Teşkilattan yapılan açıklamada, Burkina Faso'da Ayasofya-i Kebir Camii için genel merkez ve temsilcilerinin koordinatörlüğünde, Burkina Faso temsilcisi Moussa Koanda nezaretinde şükür kurbanı kesildiği kaydedildi.

Kurban kesimi için verilen vekaleti ileten Koanda, "Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi tekrar ibadete açıldığı için başta Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere herkesten Allah razı olsun." ifadelerini kullandı.

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