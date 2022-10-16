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Dünya Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı
Dünya

Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı

Burkina Faso'nun Namentenga eyaletinde askeri birliğe düzenlenen saldırıda 4'ü asker en az 12 kişinin hayatını kaybettiği belirtildi.

Yeniakit Publisher
2022-10-16 23:11:00 -
Burkina Faso'da askeri birliğe saldırı

Burkina Faso'nun Namentenga eyaletinde askeri birliğe düzenlenen saldırıda 4'ü asker en az 12 kişinin hayatını kaybettiği bildirildi.

Ulusal basındaki haberlere göre, Namentenga'ya bağlı Bouroum kasabasındaki askeri birliğe silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda 4'ü asker 12 kişi hayatını kaybetti, 5 kişi ise kayboldu.

Saldırganların kimliği hakkında bilgi verilmedi.

Burkina Faso'da ordu, ülkedeki güvenlik durumunu gerekçe göstererek 30 Eylül'de iktidara el koymuştu.

Komşu ülke Mali'deki El Kaide ve DAEŞ bağlantılı terörist gruplar, 2015'ten bu yana Burkina Faso'nun kuzeyinde ve doğusunda sık sık saldırı düzenliyor.

Hükümet verilerine göre, saldırılarda, 2015'ten 2021 Aralık'a kadar 600'ü güvenlik gücü olmak üzere 2 bin kişi yaşamını yitirdi.

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