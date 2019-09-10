0553 313 94 23

Burkina Faso'da 300 bin kişi yerinden oldu, 500 bin kişi yardıma muhtaç

OCHA ile Uluslararası Kızılhaç Örgütünce, Burkina Faso'da güvenlik sorunu nedeniyle yaklaşık 300 bin kişinin evlerini terk ettiği, 500 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği ve 1,2 milyon kişinin ise açlık ve gıda yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığı açıklandı

10 Eylül 2019 Salı 08:00
Burkina Faso'da 300 bin kişi yerinden oldu, 500 bin kişi yardıma muhtaç

DAKAR (AA) - Terörist saldırıların artmaya başladığı Burkina Faso'da, güvenlik sorunu nedeniyle 300 bin kişi yerinden olduğu, 500 bin kişinin bakıma muhtaç halde yaşadığı, 1,2 milyon kişinin de açlık ve gıda yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığı bildirildi.

Birleşmiş Milletler (BM) İnsani Yardım Koordinasyon Ofisi (OCHA) ile Uluslararası Kızılhaç Örgütü tarafından yapılan yazılı açıklamalarda, ülkenin kuzey ve doğu bölgelerinde, devam eden silahlı saldırılar ve güvensizlik durumunun zorla yerinden edilmelere yol açtığı kaydedildi.

OCHA'nın açıklamasında, "Burkina Faso'da güvensizlik durumu nedeniyle yaklaşık 300 bin kişi evlerini terk ederek ülkenin orta-kuzey, doğu ve Sahel bölgesinin kuzeyindeki toplama merkezlerine geldi." saptamasına yer verildi.

Yılbaşında, yerinden edilenlerin sayısının82 bin iken şimdi 3 katını aştığına değinilen açıklamada, kabul merkezlerindekiler için gıdaya ve temel hizmetlere erişimin de giderek zorlaştığına işaret edildi.

Uluslararası Kızılhaç Örgütünün açıklamasında ise son 6 ayda söz konusu sebeplerden 500 bin kişinin yardıma muhtaç hale geldiği belirtildi.

Silahlı saldırılar nedeniyle ağustosta söz konusu bölgelerdeki 125 sağlık merkezinden 60'ının kapandığı, 65'inin kısmen operasyonel olduğu aktarılan açıklamada, güvenlik kaygısından dolayı birçok sağlık uzmanınınmerkezleri terk ettiğinin altı çizildi.

Açıklamada, bölgedeki sorunlar nedeniyle ayrıca 1,2 milyon kişinin açlık ve gıda yetersizliğiyle karşı karşıya kaldığı kaydedildi.

- Burkina Faso'nun 13 bölgesinden 7'sinde OHAL

Burkina Faso'da terör örgütleri tarafından düzenlenen saldırılarda son 4 yılda 500'den fazla kişi hayatını kaybetti.

Daha önce ülkenin kuzeyinde yoğunlaşan saldırılar, zamanla Togo ve Benin sınırının bulunduğu doğu bölgelerine kaydı.

Artan terör olayları nedeniyle Burkina Faso'nun kuzeyi, Sahel bölgesi ile batı ve orta kesimlerinde 1 Ocak 2019'da olağanüstü hal (OHAL) ilan edilmişti.

OHAL kararı, Burkina Faso'yu oluşturan 13 bölgenin 7'sinde halen uygulanıyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 10 Eylül 2019 Salı 08:00
  1. BM
  2. Burkina Faso
  3. muhtaç
  4. OCHA
  5. saldırı
  6. Uluslararası Kızılhaç Örgütü
  7. yardım

YORUM YAZ

    Günün Özeti

    Bugünkü Akit

    Bugünkü Yazılar

    Son Eklenen Haberler

    CTE sözlü mülakatları ne zaman? Adalet Bakanlığı memur alımı 2019
    1. CTE sözlü mülakatları ne zaman? Adalet..
    2. İrmikli gece maması | Bebeklere gece..
    3. İçişleri Bakanlığı: "İç güvenlik..
    4. İnatçı kedi zor anlar yaşattı
    5. Burkina Faso'da 300 bin kişi yerinden..
    6. MEB destekleme kursu öğretmen ve..
    7. Hakim savcı alımı başvuruları | Hakim..
    8. Irak'ta DEAŞ'lı 15 terörist öldürüldü
    9. Husilere ait cephanelikte patlama: 7..
    10. Libya'dan BAE hakkında BM'ye şikayet..
    11. 10.09.2019 Günün âyet ve hadisi
    12. Cezayir'de Ulusal Diyalog Komitesinin..
    13. Montreal’de iki Müslüman öğretmen..
    14. ABD'de alabora olan yük gemisindeki..
    15. Suudi Arabistan öncülüğündeki..
    16. İngiliz Parlamentosu, Johnson'ın erken..
    17. Tacikistan’da Rogun HES'in ikinci..
    18. Karacasu Kaymakamı oğlunu evlendirdi
    19. İYİ Parti İlçe Başkanı Meclis üyesini..
    20. İslam düşmanı Soner Yalçın'dan Hz...
    21. Eşine kızdı, kendini bıçakladı
    22. Ahırda çıkan yangın 4 buzağı, 350 adet..
    23. Samsun’da aile katliamını polis önledi
    24. CHP'den Diyarbakır'daki annelerin..
    25. Irak'ta, Haşdi Şabi silah deposunda..
    26. MEB ilk ara tatil ne zaman yapılacak?..
    27. B12 eksikliği anemisi neden olur?
    28. Rusya Federasyonu’ndaki yerel seçim
    29. Türk kahvesi Amerika turunda
    30. GÜNDEM ÖZETİNE EK
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    İngiliz Parlamentosu'ndan skandal Türkiye çağrısı!
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    ABD'den 100 milyar dolarlık Türkiye çağrısı
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Ahmet Yenilmez Kaftancıoğlu davasını değerlendirdi: Kurulan tezgah FETÖ'den çok daha tehlikeli
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Trump'ı onlar da takmadı... S-400'ün kaporasını ödediler!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!
    Erdoğan'ın AB'ye yaptığı uyarı Yunanistan'ı zıplattı!

    Günün Karikatürü

    10 Eylül 2019
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    AK Parti perşembe günkü gelişmeyle çalkalandı! Kabine değişikliği tarihini duyurdu
    Flaş açıklama: 18 İran asker öldürüldü
    Flaş açıklama: 18 İran asker öldürüldü