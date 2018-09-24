Burkina Faso'da 3 kişi kaçırıldı

Burkina Faso’da yerel basındaki haberlere göre, Inata bölgesindeki bir altın madeninde çalışan Güney Afrikalı yönetici ile Hindistanlı teknisyen ve Burkina Fasolu şoför, başkent Vagadugu’ya giderken kimliği belirsiz kişilerce kaçırıldı.

Kaçırılanları kurtarmaya giden kolluk kuvvetlerine ise Tongomayel bölgesinde pusu kuruldu.

Burkina Faso’nun doğu ve kuzey bölgelerinde sıklıkla terör saldırıları yaşanıyor.

Ülkenin kuzeydoğusunda, son zamanlardaki terör saldırıları nedeniyle geçen hafta motosiklet kullanımına kısıtlama getirilmişti.