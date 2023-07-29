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Dünya Burkina Faso Cumhurbaşkanı talep ettiği çağrı gündeme düştü: Rusya'dan nükleer enerji santrali kurmak için yardım istiyor
Dünya

Burkina Faso Cumhurbaşkanı talep ettiği çağrı gündeme düştü: Rusya'dan nükleer enerji santrali kurmak için yardım istiyor

Yeniakit Publisher
2023-07-29 22:12:00 - 2023-07-29 22:15:19
Burkina Faso Cumhurbaşkanı talep ettiği çağrı gündeme düştü: Rusya'dan nükleer enerji santrali kurmak için yardım istiyor

Burkina Faso Cumhurbaşkanı İbrahim Traore, Rusya'dan nükleer enerji santrali kurmak için destek istedi. Öte yandan BM'den Burkina Faso çağrısı yapılmıştı: ülke şokta, milyonlarca kişi yardım bekliyor denildi!

Ulusal basında çıkan haberlere göre, Traore ve beraberindeki heyet, Rusya'nın St. Petersburg kentinde yapılan Rusya-Afrika Zirvesi'nin ardından Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin ile görüştü.

İki ülke arasında ilişkilerin geliştirilmesini isteyen Traore, ülkesinin Rusya'nın dostu olduğunu söyledi.

Traore, "Geleneksel müttefiklerimize sırtımızı dönmemiz ve sömürgecilik sonrası dönemden bugüne kadar bizi destekleyen Rusya gibi ortaklara yönelmemiz konusunda ciddi bir istek var." ifadesini kullandı.

Hem ülkesinin enerji ihtiyacını karşılamak hem de komşu ülkelere elektrik satmak için Rusya'dan yardım isteyen Traore, "Ciddi bir enerji ihtiyacımız var. Enerji konusunu çok önemsiyorum. Burkina Faso'da elektrik üretmek için bir nükleer santrale ihtiyacımız var. Konumumuz çok stratejik. Batı Afrika'nın tam kalbinde yer alıyoruz." dedi.

Traore, Rusya-Ukrayna Savaşı'nda da Rusya'yı desteklediklerini bildirdi.
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Rusya Devlet Başkanı Putin de görüşmede, 1992'de kapanan Rusya'nın Vagadugu Büyükelçiliğini yeniden açacaklarını ifade etti.

Putin, Burkina Faso için 10 kişilik eğitim bursu vereceklerini, talep olması halinde kotayı artıracaklarını kaydetti.

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