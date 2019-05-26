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Burkay: "İVME Finansman Paketi Türkiye’nin üretim ve yatırım kararlılığının göstergesidir"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’nin Türkiye’nin büyük zorluklarla mücadele içindeyken bile yerli üretim ve yatırım kararlılığını sürdürmesinin göstergesi olduğunu ifade etti.

26 Mayıs 2019 Pazar 13:38
Burkay: "İVME Finansman Paketi Türkiye’nin üretim ve yatırım kararlılığının göstergesidir"

Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, ‘İleri, Verimli, Milli Endüstri (İVME) Finansman Paketi’nin Türkiye’nin büyük zorluklarla mücadele içindeyken bile yerli üretim ve yatırım kararlılığını sürdürmesinin göstergesi olduğunu ifade etti.


Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak tarafından açıklanan İVME Finansman Paketi’ne ilişkin değerlendirmelerde bulunan BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, işletmelere sunulan 30 milyar liralık finansman imkanının yatırım, üretim ve istihdam seferberliğine yeni bir soluk getireceğini söyledi. Söz konusu destek paketinin Türkiye’nin uzun yıllardan bu yana kanayan yarası olan cari açık için panzehir niteliği taşıdığını vurgulayan Başkan Burkay, “Açıklanan destekler Bursa gibi üretimin, istihdamın ve ihracatın merkezi olan şehirlerde imalat sanayinin milli gelire katkısını daha da artıracaktır. Geçtiğimiz yılı 6 milyar dolarlık dış ticaret fazlasıyla kapatan Bursa, bu desteklerle birlikte ülkemizin milli ekonomi hamlesine ivme kazandırmayı sürdürecektir" diye konuştu.

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Haber Tarihi: 26 Mayıs 2019 Pazar 13:38
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