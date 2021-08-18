Son günlerde pek çok kişi burkanın ne olduğunu, nerelerde hangi ülkelerde giyildiğini araştırıyor. Peki, burka ne oluyor?

Burka nedir? Burka ne anlama geliyor?

Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Başta Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır.