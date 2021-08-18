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Yaşam Burka nedir? Burka ne anlama geliyor?
Yaşam

Burka nedir? Burka ne anlama geliyor?

Burka nedir kimler kullanır? Son günlerde pek çok kişi burkanın ne olduğunu, ne anlama geldiğini araştırmaya başladı. Peki, burka ne oluyor? Burka nedir kimler giyer?

Yeniakit Publisher
2021-08-18 16:11:00 -
Burka nedir? Burka ne anlama geliyor?

Son günlerde pek çok kişi burkanın ne olduğunu, nerelerde hangi ülkelerde giyildiğini araştırıyor. Peki, burka ne oluyor?

Burka nedir? Burka ne anlama geliyor?

Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir.

Başta Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde rağbet görmekle beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır.

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