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Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na coşkulu açılış

Burhaniye’de yeşil alan seferberliği tüm hızıyla devem ediyor.

02 Mart 2019 Cumartesi 16:48
Burhaniye’de Tulumbacılar Parkı’na coşkulu açılış

Burhaniye’de yeşil alan seferberliği tüm hızıyla devem ediyor. Belediye tarafından Bahçelievler Mahallesinde yaptırdığı Tulumbacılar Parkı görkemli bir törenle açıldı.


Tören’e Kaymakam Hüseyin Öner, Ak Parti Balıkesir Milletvekili Adil Çelik, Belediye Başkanı Necdet Uysal, AKP İlçe Başkanı Feridun Soykök ve MHP İlçe Başkanı Fatih Akduman ile bazı daire müdürleri, sivil toplum örgütü başkanları ve kalabalık bir vatandaş topluluğu katıldı.


Suçıkaranlar ailesinin bağışladığı 6 bin 600 metre kare alanda düzenlenen parkta çocuk oyun alınlarının yanı sıra spor aletleri ve kafeterya yer alıyor.Kafeterya, Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneğince yapılırken, park ilk günden büyük ilgi gördü. Parkın açılışında bir konuşma yapan AK Partili Belediye Başkanı Necdet Uysal, parkın arsasını bağışlayan Suçıkaranlar ailesine teşekkür etti. Parkın içinde Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokalinin de yer aldığını anlatan Başkan Uysal, “Parkımız Bahçelievler Mahallesine ve ilçemize hayırlı olsun. Parkımızın yerini Suçıkaranlar ailesi bağışladı. Kendilerine teşekkür ediyorum. Parkın içindeki Kafeteryayı da, Karadenizliler Derneğine tahsis ettik. İlçemizde 5 yılda 21 sosyal tesis ve 42 de park yaptık. İlçe de kişi başına düşen yeşil alan miktarını yüzde 66 artırdık. 20 bin metre kare yeşil alan oluşturduk. Bahçelievler Mahallemizdeki Pazar yerini kapalı hale getireceğiz. Bu güne kadar verdiğimiz sözleri yerine getirmeye çalıştık. Hep sizlere yararlı olmaya çalıştık. Yeniden görev verilmesi halinde sizlere yararlı hizmetlere devam edeceğiz. Törenimize katılan herkese çok teşekkür ediyoruz” dedi. Törende, Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Büyük,Milletvekili Adil Çelik ve Kaymakam Hüseyin Öner de birer konuşma yaparken, parkın hayırlı uğurlu olması deliğinde bulundular. Törende, çeşitli yarışmalarda dereceye giren öğrenciler ödüllendirilirken, Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mehmet Büyük, Belediye Başkanı Necdet Uysal’a teşekkür plaketi verdi. Park, ilk günden büyük ilgi gördü. Törende, Belediye Gençlik Merkezi Halk Oyunları ile Karadeniz Altın Ayaklar Kız Horun ekibinin gösterileri büyük alkış aldı. Karadenizli vatandaşlarda horon oynadı. Gösterilerin ardından Tulumbacılar Parkı ile Karadenizliler Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Lokalinin açılışı dualarla yapıldı. Törene katılan vatandaşlara etli pilav ve ayran ikramı yapıldı.

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Haber Tarihi: 02 Mart 2019 Cumartesi 16:48
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