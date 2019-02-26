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Burhaniye’de Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı cazibe merkezi oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ilçenin batı girişi olan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı’nda oluşturulacak yeni rekreasyon alanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor.

26 Şubat 2019 Salı 13:55
Burhaniye’de Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı cazibe merkezi oldu

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, ilçenin batı girişi olan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı’nda oluşturulacak yeni rekreasyon alanı ile ilgili çalışmalar devam ediyor. Belediye Başkan Necdet Uysal’ın bizzat takip ettiği çalışmalar kapsamında, Belediye Park Bahçeler Müdürlüğünün yeşil alan düzenlemeleri ve spor alanlarının yapım işleri devam ediyor.


Burhaniye’nin batı girişinde Kuvayi Milliye Anıtı ile Karınca Deresi Köprüsü arasında yer alan Melih Pabuçcuoğlu Bulvarı, A’dan Z’ye tüm hatlarıyla yenilenerek Burhaniye’nin en önemli caddelerinden biri haline gelecek. Bu kapsamda çalışmaların sürdürüldüğü Bulvar da işler Başkan Uysal’ın kontrolünde devam ediyor. Kavşaklarda ki peyzaj çalışmaları, siteler tarafında spor alanları ve bisiklet yolunun inşası ile devam ediyor. Düzenlemeler kapsamında bisiklet yolu, tenis kortu, futbol sahası, paten pisti, sosyal alanlar ve spor alanları inşa edilecek.Körfez’de en çok yeşil alan düzenlemesi yapan belediye olduklarını bildirenBelediye Başkanı Necdet Uysal,“Burhaniye’mizde 5 yılda 138 bin metrekare park ve yeşil alan düzenlemesi yaptık. Hemen hemen tüm mahallelerimizde düzenlediğimiz modern ve Burhaniye’nin vizyonuna uygun park ve yeşil alan düzenlemelerimizde spor alanları, oyun alanları, oturma alanları gibi çok yönlü parklar oluşturduk. Melih Pabuçcuoğlu Bulvarımız yapacağımız yeni düzenleme ile Burhaniye’nin cazibe merkezi haline gelecek. Burhaniye’mizin girişi için şehrimize yakışır, modern ve şehircilik planlarını tümüyle içinde barındıran bir proje tasarladık. Burhaniye’mizde çekim merkezlerinden biri haline gelecek olan Bulvar çalışmamızı 7’den 70 tüm vatandaşlarımızı düşünerek projelendirdik. Böylece çocuklarımız modern çocuk oyun guruplarında rahat rahat oynarken anneleri ve babaları sporlarını yapabilecekler. Proje çok geniş kapsamlı bir proje çalışmalarımız devam ediyor, Burhaniye’mize hayırlı uğurlu olsun” dedi.

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Haber Tarihi: 26 Şubat 2019 Salı 13:55
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