  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Aktüel

Burhaniye’de ihtiyaç sahipleri sevindirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye ve Gözçiçek Gıda Sanayi firması işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine, içinde piliç mamulleri bulunan erzak paketleri dağıtılmaya başlandı.

Yeniakit Publisher
2020-05-11 10:14:40 -
Burhaniye’de ihtiyaç sahipleri sevindirildi

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Belediye ve Gözçiçek Gıda Sanayi firması işbirliğiyle ihtiyaç sahiplerine, içinde piliç mamulleri bulunan erzak paketleri dağıtılmaya başlandı.


Covid-19 virüsünün yanı sıra, ramazan ayı dolayısıyla ilçede yaşayan ihtiyaç sahiplerine yönelik çalışmalar yapan Burhaniye Belediyesi, dağıttığı ramazan paketleriyle bir çok ailenin gıda ihtiyacını karşılıyor.


Yardım erzak paketleri çalışmalarına bir yenisini daha ekleyen Burhaniye Belediyesi, ilçede faaliyet gösteren Gözçiçek Gıda sanayi firması sahibi Ahmet Gözçiçek’le birlikte ihtiyaç sahiplerine ulaştırılmak üzere içerisinde piliç çeşitleri bulunan yardım paketleri dağıtmaya başladı. Burhaniye Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü ekiplerince Burhaniye’de yaşayan ihtiyaç sahiplerine ulaştırılan piliç paketleri, Ramazanda vatandaşların yüzlerini güldürdü. Bu zor zamanlarda Burhaniyeli iş insanlarının dayanışmanın en güzel örneğini sergilediğini belirten Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler “Ramazan ayında ihtiyaç sahiplerimize en güzel desteği sağlayan Ahmet Gözçiçek’e Burhaniyeliler adına çok teşekkür ederim” dedi

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Satılık 2013 model Peugeot 301
Satılık 2013 model Peugeot 301

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23

Bip İhbar Hattı