Burhaniye’de atletizm kursları ilgi gördü Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yaz kursları kapsamında düzenlediği atletizm kursu ilgi gördü.

Burhaniye ilçesinde, Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğünün yaz kursları kapsamında düzenlediği atletizm kursu ilgi gördü. 8 Eylül Stadında, öğretmenliğini Güngör Erenoğlu ve Deniz Erenoğlu’nun yaptığı kursa katılan 14 sporcu haftanın 6 günü çalışıyor.

Çalışmaların çok verimli geçtiğini anlatan Antrenör Deniz Erenoğlu, özel sporcuların dünya şampiyonluklarına imza attıklarını söyledi. Çalışmaların okulların açılmasını kadar devam edeceğini anlatan Erenoğlu, “Haftanın 6 günü çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Çok yetenekli öğrencilerimiz var. Atletizmde çok iyi yerlere geleceklerine inanıyorum.Çalışmalarımıza daha çok katılım bekliyoruz. Özel sporcularımız dünya şampiyonluklarına imza attı ” dedi.

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