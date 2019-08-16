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Burhaniye’de 83 yaşındaki ozan ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkında, elinde bağlaması ile çalıp söyleyen 83 yaşındaki Halil İbrahim Aldemir, ilgi odağı haline geldi.

16 Ağustos 2019 Cuma 11:13
Burhaniye’de 83 yaşındaki ozan ilgi gördü

Balıkesir’in Burhaniye ilçesinde, Şehit Turhan Bayraktar Parkında, elinde bağlaması ile çalıp söyleyen 83 yaşındaki Halil İbrahim Aldemir, ilgi odağı haline geldi. Emekli sağlık memuru olduğunu anlatan Aldemir, gençlik yıllarından beri çalıp söylemeyi sevdiğini söyledi.


İlçenin Mahkeme Mahallesinde oturan 4 çocuk ve 8 torun sahibi Halil İbrahim Aldemir, ilerlemiş yaşına rağmen müzikten kopamıyor. Aldemir, değişik mekanlarda çalıp söylerken ilgi odağı haline geldi. Bağlaması ile türküler çalıp söyleyen ve şiirler okuyan 83’lik Ozan Halil İbrahim Aldemir ”Gençlik yıllarımdan beri çalıp söylerim. Gençliğimden korolarda çalıp söyledim. Şimdi de gene bağlamamamdan kopamıyorum. Ara sıra Şehit Turhan Parkına ve Çukur bahçe Parkına çıkıp söylüyorum. Böylelikle harçlıkta kazanıyorum. Müzikle uğraşmayı herkese tavsiye ederim. Ben müziği çok seviyorum. Müzik beni dinlendiriyor” dedi.

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Haber Tarihi: 16 Ağustos 2019 Cuma 11:13
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