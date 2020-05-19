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Burhaniye’de 19 Mayıs kutlandı

Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, korona virüs Covid19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle gündüz programı olarak sadece çelenk sunma töreni şeklinde gerçekleştirildi.

Yeniakit Publisher
2020-05-19 18:21:28 -
Burhaniye’de 19 Mayıs kutlandı

Burhaniye ilçesinde, 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı etkinlikleri, korona virüs Covid19 salgınına karşı ülke genelinde alınan tedbirler nedeniyle gündüz programı olarak sadece çelenk sunma töreni şeklinde gerçekleştirildi. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü tarafından Cumhuriyet Meydanında çelenk sunulmasıyla başlayan tören; saygı duruşu ve İstiklal Marşı’nın okunmasıyla devam etti.


Çelenk Sunma Törenine Kaymakam Hüseyin Öner, Garnizon Komutanı Topçu Binbaşı Mustafa Kıraç, Belediye Başkanı Ali Kemal Deveciler, Mecliste grubu bulunan siyasi parti temsilcileri ile bir kısım kurum amiri katıldı. Törenler sırasında sosyal mesafeye uyuldu. Toplum sağlığını tehdit eden Covid-19 salgını ile mücadele kapsamında alınan tedbirlere istinaden planlanan diğer etkinlikler iptal edilirken, İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İlçe Jandarma Komutanlığı araçlarından oluşturulan konvoy Burhaniye sokaklarını gezerek "Gençlik Marşı"nı Burhaniyelilere dinletti. Balıkesir Büyükşehir Belediyesi bando ekibi de ilçe merkezi cadde ve sokaklarında gezerek çeşitli marşları gençlik ve Burhaniyeliler için icra etti. Kaymakam Hüseyin Öner, “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan’ın çağrısıyla bugün saat 19.19’da tüm ülkemizde olduğu gibi Burhaniye’de de eş zamanlı İstiklal Marşı yayını yapılacaktır. Tüm vatandaşlarımızı evlerinin balkon ve pencerelerinden İstiklal Marşımızı okumaya davet ediyoruz” dedi.

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