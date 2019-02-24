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Burhaniye Belediyesi yeni anneleri yalnız bırakmadı

Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni doğum yapan anneleri de düşünerek Minik Eller projesini geliştirdi.

24 Şubat 2019 Pazar 12:25
Burhaniye Belediyesi yeni anneleri yalnız bırakmadı

Burhaniye Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışıyla yeni doğum yapan anneleri de düşünerek Minik Eller projesini geliştirdi.


Burhaniye’de 5 yıl boyunca vatandaşın her anın da yanında olmak için projeler üreten Burhaniye Belediyesi, yeni doğan annelere ve bebeklere yönelik olarak da “Minik Eller” projesini hayata geçirdi. Bu kapsamda 5 yıl boyunca 2 bin 696 anneye ve yeni doğan bebeğe hizmet verildiğini belirten Burhaniye Belediye Başkanı Necdet Uysal, "Burhaniye Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı çalışan hemşireler, yeni doğum yapmış anneleri ziyaret ederek emzirme, bebeğin göbek bakımı, annenin beslenmesi, annenin hijyen ve banyosu, bebeğin silme banyosu ve giydirilmesi ve çocuk bezi kullanımı hakkında eğitim veriyor. Göreve geldiğimiz dönemden itibaren ilçemizde 5 yılda önemli proje ve yatırımlara imza attık. Sosyal belediyecilik alanında da pek çok önemli hizmeti vatandaşlarımızın hizmete sunduk. Burhaniyelilerle gönül köprüleri kurarak, büyük bir aile olduk. Gönül Belediyeciliği ’güven’ ile başlar diyerek, hemşerilerimizle kurduğumuz iletişim en büyük zenginliğimiz oldu. Vatandaşlarımızın her anında yanında olmaya çalışıyoruz. Minik Eller projemiz ile de yeni annelerimizin yanında olduk. Minik Eller Projemiz ile ayrıca Sağlıklı Kentler Birliğinden de ödül aldık. Takdir edildiğimiz projelerimizle halkımızın yanında olmaya devam ediyoruz” dedi.

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Haber Tarihi: 24 Şubat 2019 Pazar 12:25
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