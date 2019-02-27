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Burhanettin Kocamaz'a soğuk duş!

Yüksek Seçim Kurulu, Demokrat Parti'nin Burhanettin Kocamaz için yaptığı itirazı reddetti.

27 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
Burhanettin Kocamaz'a soğuk duş!

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti.

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Haber Tarihi: 27 Şubat 2019 Çarşamba 18:08
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