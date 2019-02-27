Burhanettin Kocamaz'a soğuk duş! Yüksek Seçim Kurulu, Demokrat Parti'nin Burhanettin Kocamaz için yaptığı itirazı reddetti.

YSK, Burhanettin Kocamaz'ın aday olamayacağına ilişkin Mersin İl Seçim Kurulu kararına Demokrat Partinin yaptığı itirazı reddetti. Ayrıntılar Geliyor...

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